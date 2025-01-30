最溫馨的年夜飯 75歲老婦住院 一家人陪伴病床邊圍爐

75歲許姓婦人去年底因車禍傷勢嚴重，除夕仍在員林宏仁醫院住病，主治醫院原准假4小時，讓她可以回家吃年夜飯，但家人提心影響病情，一家人決定在病床圍爐吃團圓飯，溫馨場景讓醫護人員感動萬分。

許姓婦人的大女兒劉小姐說，媽媽去年11月車禍，肋骨、左小腿骨折、嘴巴破相，還顱內出血住進加護病房，送員林基督教醫院開刀後，轉入常春醫院復健，仍需插鼻胃管，無法自行走路，1月中，轉入宏仁醫院持續復健。

劉小姐說，除夕前，媽媽惦記著農曆年無法回家吃圍圓飯，家人即與主治醫師討論，醫師同意母親除夕夜回家4小時吃年夜飯，但家人商議後，決定給母親一個驚喜，前晚把圍爐宴移師病床前，一家人在病房團圓。

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，許婦子女非常孝順，每天都輪流探望，看到全家人在病房吃團圓飯，讓輪值無法回家吃團圓飯的護理人員也覺得很溫馨，並持續監測許婦病情，營養師則協助叮囑許婦飲食情況。

宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎說，看過很多「久病床前無孝子」的案例，但病塌也有許多孝心感人的故事，許姓婦人一家子在病床陪媽媽吃團圓飯的場景，就是最具體的例子。

蘇俊郎說，今天查房評估許婦的狀況已好轉許多，經由積極復健，已移除氧氣與鼻胃管，也開始練習使用助行器走路，很快就可以回家，對子女與病人來說，就是最好的新年禮物。