初二回老家 睽違18年江家大合照 江啟臣升格當「叔公」

立法院副院長江啟臣初二返回台中豐原江家老宅，睽違18年再與家族成員拍大合照。江家今年新添生力軍僅3個月大，最年長的叔公102歲高齡，江啟臣首度升格當叔公，準備象徵「點蛇成金」的紅包分贈親友。

今年江家過年團聚盛況空前，席開31桌，不乏台中辦桌必備的傳統佳餚。江啟臣特到廚房「監督」招牌炸肉排酥炸過程，還幽默地以小紅包換得一片剛起鍋的現炸肉排，享用時直呼「這就是過年的味道」。

江啟臣說，過年最珍貴的就是家族團聚，不僅能看到新生命加入，也祈福長者們健朗，同時向親友們送上最誠摯的新春祝福。