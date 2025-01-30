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初二回老家 睽違18年江家大合照 江啟臣升格當「叔公」
立法院副院長江啟臣初二返回台中豐原江家老宅，睽違18年再與家族成員拍大合照。江家今年新添生力軍僅3個月大，最年長的叔公102歲高齡，江啟臣首度升格當叔公，準備象徵「點蛇成金」的紅包分贈親友。
今年江家過年團聚盛況空前，席開31桌，不乏台中辦桌必備的傳統佳餚。江啟臣特到廚房「監督」招牌炸肉排酥炸過程，還幽默地以小紅包換得一片剛起鍋的現炸肉排，享用時直呼「這就是過年的味道」。
江啟臣說，過年最珍貴的就是家族團聚，不僅能看到新生命加入，也祈福長者們健朗，同時向親友們送上最誠摯的新春祝福。
對於今年能與久別的家族成員再度拍下大合照，江啟臣認為，每一次的團圓歡聚都讓家族更團結、更凝聚，尤其這些年更有許多新家人加入，希望未來能持續傳承家的溫暖與價值，也預祝大家在新的一年裡都能「點蛇成金」，收穫滿滿、平安順遂。
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