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南投收容所春節關懷 外籍收容人思念家人潸然淚下
南投收容所收容北從新竹南到彰化、南投等中部縣市的非法居留外國人，每逢佳節倍思親，南投收容所也在春節期間安排祈福愛灑活動，收容人懷念父母及孩子，流下思念的淚水，「阿泰」說：「已經十多年不曾回國，真的好想念母親」，期盼早日和家人團圓。
慈濟志工為收容人安排春節舞龍舞獅、話劇、手語歌等節目，並發送收容人保暖衣物，並提供美味的茶點和受收容人共享同樂，讓無法返國的收容人，感受台灣過年的溫馨氣氛，雖然暫時無法回國，但志工的關懷，讓收容人歡樂談笑，度過不一樣的新年，也有收容人觸景生情，更加思念親人。
越南籍收容人小瑩向慈濟志工表示：「為了賺錢到台灣工作，已經好多年沒跟家人過年了，很想家人，雖然人在收容所，但是很開心就快回家了」。
南投收容所表示，年節期間收容人思鄉情緒濃烈，邀請慈濟志工舉辦愛灑活動，安撫他們思鄉情緒，感受台灣各界的關懷。南投收容所負責中部地區逾期停居留外來人口收容及遣送，維持完善的收容環境，同時積極辦理遣返流程。在慈濟志工帶領下，收容人手捧心燈，一同祈福，為新的一年許下心願，希望他們能早日返國與家人團聚。
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