快訊

初二嘉義大埔規模5.6地震 氣象署：0121餘震、不排除還有大規模餘震

除夕悲歌！台中男嬰臍帶還未脫落溺斃大排 路人嚇壞

江浙滬上班族「周末遊日」夯 1年去13次不只因為成本低

聽新聞
0:00 / 0:00

走春賞花趣 彰化芬園花卉園區群櫻與百日草爭妍鬥豔

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已有局部開花，要等到元宵節以後就會大開，不過，近日許多遊客前往走春時，卻發現櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，令人流連忘返。

芬園花卉生產遊憩園區是由有「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府經營，運用個人育種與栽培技術，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木共10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻及平地梅花。

往年在春節前後，幾乎都是櫻花盛開的時候，但張洲府說，今年櫻花大開趕不到春節連假，目前則有早開的紅華櫻盛開，八重櫻也有零星開花，快過花期的河津櫻及鴛鴦梅仍努力支撐，依然令人驚豔而已 ，至於包括眾所歡迎的枝垂櫻等櫻花大開，必須等到元宵節過後。

由於櫻花花期常依天候、節氣等影響，往往無法趕到春節假期，張洲府為了不讓遊客失望，也種植其他花種，讓園區更加多元，像在櫻花樹下，就大量種植屬於菊科的百日草，既以百日為名，估計可一直開到3月，而且花色繁多，花形好看，孩間還可以進入花間拍照。

來自台中市一名花藝老師說，張洲府將園區經營得很好，她每年春節一定來園區賞櫻花，今年雖然櫻花還沒大開，但看到百日草花開燦爛的景象，有被驚豔到，令她有不虛此行之感。

芬園花卉生產遊憩園區雖然「花名」在外，卻是不收費，張洲府說，歡迎遊客入園賞花，如果看得喜歡，遊客也可以買盆栽回去「自種自賞」，每盆從250元到2500元不等，經濟實惠，園方還可以提供專業建議，所得用來加強園區的經營與管理。

張洲府還教大家養櫻花、梅花的撇步，他說，櫻、梅都是常日照植物，買盆栽回去後，首先要注意排水， 二到三天澆水一次，在二、三個月後，就可以施肥了。

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的地址：彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路12-16號，電話：(049)2524-899。

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區園主張洲府，在櫻花樹下種植百日草，新春期間怒放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區園主張洲府，在櫻花樹下種植百日草，新春期間怒放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，走入花間，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影

彰化 春節 櫻花

延伸閱讀

日本民間氣象公司公布第2次預測 東京櫻花3月21日開

嘉義縣半天岩「梅花王」滿開 花況好壯觀

迎蛇年 傳藝宜蘭園區推百花齊天春節系列活動

影／絕美！太平山第一次過年除夕冰封 無人雪白大地美景首曝光

相關新聞

走春賞花趣 彰化芬園花卉園區群櫻與百日草爭妍鬥豔

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已有局部開花，要等到元宵節以後就會大開，不過，近日許多遊客前往走春時，卻...

花在彰化開幕 花卉結合不同主題嘉年華接力登場

「花在彰化」今天在溪州公園開幕，活動將持續到元宵節2月12日，彰化縣長王惠美表示，「花在彰化」不僅主展館好逛，假日還有各...

彰化順澤宮今年錢母快搶完 限量冠軍帽發到年初五

彰化縣埔鹽鄉順澤宮今年春節準備6千個錢母和6千頂冠軍帽發放，今天大年初一凌晨就有人頂著寒風排隊，主委魏信顧說，今天已發出...

中台灣元宵燈會將至 台中中央公園鄰近3大場館燈光秀已提前上秀

中台灣元宵燈會2月8日至2月23日在台中市水湳中央公園登場，臨近的許多重大建築地標即日起也率先點燈響應，包括「台中國際會...

南投克明宮新春擲筊博金牌 更見另類「川習會」

南投竹山克明宮正月年初一辦平安餐，是當地重要宗教活動，今年更因遊學太子爺駐駕過新年，於大年初一至初九舉辦擲筊博金牌，今有...

盧秀燕大年初一連跑4廟發紅包 有人從宜蘭來拿紅包沾喜氣

台中市長盧秀燕今天一連跑4家知名廟宇上香祈福和發紅包，除了上午的東區南天宮及北屯朝聖宮，下午又前往大甲鎮瀾宮及清水紫雲巖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。