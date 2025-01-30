走春賞花趣 彰化芬園花卉園區群櫻與百日草爭妍鬥豔

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已有局部開花，要等到元宵節以後就會大開，不過，近日許多遊客前往走春時，卻發現櫻花樹下的百日草怒放，美不勝收，令人流連忘返。

芬園花卉生產遊憩園區是由有「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府經營，運用個人育種與栽培技術，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木共10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻及平地梅花。

往年在春節前後，幾乎都是櫻花盛開的時候，但張洲府說，今年櫻花大開趕不到春節連假，目前則有早開的紅華櫻盛開，八重櫻也有零星開花，快過花期的河津櫻及鴛鴦梅仍努力支撐，依然令人驚豔而已 ，至於包括眾所歡迎的枝垂櫻等櫻花大開，必須等到元宵節過後。

由於櫻花花期常依天候、節氣等影響，往往無法趕到春節假期，張洲府為了不讓遊客失望，也種植其他花種，讓園區更加多元，像在櫻花樹下，就大量種植屬於菊科的百日草，既以百日為名，估計可一直開到3月，而且花色繁多，花形好看，孩間還可以進入花間拍照。

來自台中市一名花藝老師說，張洲府將園區經營得很好，她每年春節一定來園區賞櫻花，今年雖然櫻花還沒大開，但看到百日草花開燦爛的景象，有被驚豔到，令她有不虛此行之感。

芬園花卉生產遊憩園區雖然「花名」在外，卻是不收費，張洲府說，歡迎遊客入園賞花，如果看得喜歡，遊客也可以買盆栽回去「自種自賞」，每盆從250元到2500元不等，經濟實惠，園方還可以提供專業建議，所得用來加強園區的經營與管理。

張洲府還教大家養櫻花、梅花的撇步，他說，櫻、梅都是常日照植物，買盆栽回去後，首先要注意排水， 二到三天澆水一次，在二、三個月後，就可以施肥了。