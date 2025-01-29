花在彰化開幕 花卉結合不同主題嘉年華接力登場

「花在彰化」今天在溪州公園開幕，活動將持續到元宵節2月12日，彰化縣長王惠美表示，「花在彰化」不僅主展館好逛，假日還有各式主題嘉年華，包括今天登場的野餐嘉年華，接下來還有親子、搖滾、寵物嘉年華等，不同主題適合全家老少來共遊走春。

「花在彰化」今天由縣長王惠美主持開幕式，包括立委謝衣鳯、麥玉珍、溪州鄉長江淑芬、埤頭鄉長杜懿彩、二林鎮長蔡詩傑、彰化縣農會總幹事張建豐等人與會。

王惠美表示，今年春遊首選最好的品牌就在溪州公園的「花在彰化」，今年以「花繪城事」為主題，以花為筆，結合彰化的自然、人文與產業，兼具永續與設計美學，希望給大家不同以往的視覺饗宴，活動展出時間每日上午9時至下午6時免費入園。

首日登場的野餐活動也吸引上百位親子一起在溪州公園的大草坪野餐，王惠美推薦3個必逛、必拍景點，包括主展館「時嶼」、小展館「植空間」、以及主題嘉年華。

主展館「時嶼」，融合花卉藝術、SDGs理念，運用社頭織帶、廢棄葡萄藤打造創意裝置藝術，還有夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區，非常吸睛。王惠美說，小展館「植空間」則有三個檔期不同的花藝作品展，所以春節期間可多來幾次，會看到不同樣貌，更有適合親子的園藝、食農教育手作課程、組合盆栽與綠生活市集，現場還可填問卷送鮮花。

每個假日都有不同主題嘉年華，接下來大年初二是東方嘉年華，初三親子嘉年華、初四搖滾嘉年華、初五書市嘉年華、2月9日寵物嘉年華，還有假日限定市集，初一胖卡美食、初二傳統小吃市集到大年十二的寵物市集，園區還有近百攤彰化優鮮農產、美食。及數位解謎闖關活動，也邀請馬來西亞、非洲、南美洲和菲律賓的國際團隊現場演出。

王惠美說，歡迎大家白天來溪州公園看花，晚上到八卦山上的月影燈季看燈，還可以逛卦山村、大佛綠地森呼吸的自然生態園區，可帶小朋友來玩長達27公尺滑梯溜。