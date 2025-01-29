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彰化順澤宮今年錢母快搶完 限量冠軍帽發到年初五

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
埔鹽鄉順澤宮今年準備6千個錢母和6千頂冠軍帽在農曆春節發放。圖／順澤宮提供
埔鹽鄉順澤宮今年準備6千個錢母和6千頂冠軍帽在農曆春節發放。圖／順澤宮提供

彰化縣埔鹽鄉順澤宮今年春節準備6千個錢母和6千頂冠軍帽發放，今天大年初一凌晨就有人頂著寒風排隊，主委魏信顧說，今天已發出5千個冠軍金幣錢母，明天到初五每天都還會發1千頂冠軍帽，而最後的1千個錢母明天發完為止。

順澤宮主祀玄天上帝「帝爺公」，2019年挪威三鐵選手伊登意外撿到順澤宮的宮帽，戴著帽子參加法國尼斯三鐵錦標賽，拿下冠軍，讓「順澤宮冠軍帽」一夕爆紅，更吸引全國民眾前來朝聖、索取冠軍帽，所以近年順澤宮春節期間都會準備限量冠軍帽發送給信徒。

順澤宮主委魏信顧說，今天大年初一5點15分開廟門後就開始送2025年紀念帽、錢母，原訂大年初一到初五民眾只要拿供品拜拜，就送錢母，今年限量6千個錢母，不過今天來參拜的信徒很踴躍，已發出5千個錢母，原本每天要發1千頂冠軍帽，今天也因人潮多，加碼發到2千頂。

有民眾昨天吃完年夜飯就到順澤宮排隊要等領錢母和冠軍帽，也有人3點多來排隊，廟方為怕大家寒冬中排隊太冷，現場也搭帳篷，並煮了熱湯圓讓信眾暖身。

順澤宮總幹事陳守欽說，今年春節最後的1千個錢母明天上午7點起發送，只要準備供品來拜拜，就送錢母，送完為止。大年初二到初五每天仍會準備1千頂冠軍帽發送，依排隊順序9點開始送，每天送完為止。

埔鹽鄉順澤宮今年準備限量錢母和冠軍帽在農曆春節發放，今天大年初一信徒大排長龍領取。圖／取自順澤宮臉書
埔鹽鄉順澤宮今年準備限量錢母和冠軍帽在農曆春節發放，今天大年初一信徒大排長龍領取。圖／取自順澤宮臉書
埔鹽鄉順澤宮今年準備限量錢母和冠軍帽在農曆春節發放，今天大年初一信徒大排長龍領取。圖／取自順澤宮臉書
埔鹽鄉順澤宮今年準備限量錢母和冠軍帽在農曆春節發放，今天大年初一信徒大排長龍領取。圖／取自順澤宮臉書

供品 拜拜 春節

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