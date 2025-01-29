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中台灣元宵燈會將至 台中中央公園鄰近3大場館燈光秀已提前上秀

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中綠美圖的燈光和夜景。圖／台中市政府提供
台中綠美圖的燈光和夜景。圖／台中市政府提供

中台灣元宵燈會2月8日至2月23日在台中市水湳中央公園登場，臨近的許多重大建築地標即日起也率先點燈響應，包括「台中國際會展中心」、「台中綠美圖」及「台中流行影音中心」，光影、燈光秀和「幸福台中」字幕投影在夜空中閃耀七彩迷人光芒，展現建築的輝煌氣勢，也為迎接盛大燈會提前暖身，這幾日已吸引許多市民與遊客前來欣賞。

建設局長陳大田說，台中國際會展中心以「Tree Gate」概念結合市集意象，展現建築、人與自然的和諧融合，預計今年底可開展。此外，台中綠美圖是全台首創圖書館與美術館共構，外牆採用金屬擴張網帷幕，白天引入自然光線，夜晚透出室內光影，營造優雅建築氣質。

配合中台灣元宵燈會即將開幕，建設局即日起至2月23日晚上6時至10時特別點亮台中國際會展中心及台中綠美圖夜間燈光。會展中心的燈光設計採用RGB技術與自然元素，透過動態枝葉剪影與溫暖光影，營造大樹下乘涼的意境，每晚整點將上演燈光秀，主題色選用科技藍、生長綠及創造紫，勾勒出夜空中的迷人畫面。

而綠美圖的內部燈光設計則融合中央公園景觀與建築特色，展現流動、飄浮與通透感，其中美術館大廳四面玻璃帷幕與「文化之森」屋頂花園相映成趣，展現視覺一致性與都市景觀協調。

建設局說，台中國際會展中心與綠美圖預計今年下半年開館啟用，未來將結合產業鏈與文化資源，打造國際商務與藝術交流的平台，不僅提供市民優質休閒與學習空間，亦吸引國內外人士參訪，全面提升台中的國際能見度，實現「富市台中，新好生活」的願景。

鄰近的台中流行影音中心也配合燈會，連續兩年點燈，今年再度於西側牆面投射繽紛炫彩的燈光，並搭配「幸福台中」、「春」、「福」等字樣，增添年節氣氛，即日起至3月31日每天下午5時30分至10時點燈。

台中國際會展中心的燈光和夜景。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心的燈光和夜景。圖／台中市政府提供
台中流行影音中心的燈光和夜景。圖／台中市政府提供
台中流行影音中心的燈光和夜景。圖／台中市政府提供

建築 燈會 綠美圖

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