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南投克明宮新春擲筊博金牌 更見另類「川習會」
南投竹山克明宮正月年初一辦平安餐，是當地重要宗教活動，今年更因遊學太子爺駐駕過新年，於大年初一至初九舉辦擲筊博金牌，今有不少信眾前往試手氣，場面熱絡；而現場眾多慶賀花籃中，竟還出現另類「川習會」，畫面有趣。
克明宮創廟160多年歷史，主祀文衡聖帝，也就是「恩主公」關聖帝君，是地方信仰中心，每年新春大年初一辦平安餐，供走春民眾享用，是當地重要宗教活動；而遊學太子爺7年前因大建醮與克明宮結緣，今年應廟方之邀，駐駕一起過年。
為與民同樂，遊學太子爺準備9面純金金牌，於新春初一至初九開放擲筊博金牌，預計每天送出1面金牌；而今天活動登場，不少民眾排隊試手氣，遊學太子爺管理人廖大乙在旁公證，場面熱絡，已有人連擲10聖筊，結果預計傍晚出爐。
而因遊學太子爺駐駕克明宮，不少信眾致贈鮮花祝賀，沒想到卻出現署名「習近平」和「川普」的蘭花花籃，上頭還分別寫著「捨得和平」、「捨得共好」，另類促成「川習會」，畫面有趣，也相當有意思，吸引不少走春民眾的目光。
廖大乙則說，「川習會」花籃是致贈者的創意巧思，因國內政局動盪、國際美中角力，為此祈願新年和平共好，四時無災。而新春期間擲筊博金牌外，遊爺身上還背有96個紅包，初九後也會開放讓民眾擲筊博好運，把財氣、福氣帶回家。
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