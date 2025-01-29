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盧秀燕大年初一連跑4廟發紅包 有人從宜蘭來拿紅包沾喜氣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）到清水紫雲巖上香祈福，並和大家合影留念。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）到清水紫雲巖上香祈福，並和大家合影留念。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天一連跑4家知名廟宇上香祈福和發紅包，除了上午的東區南天宮及北屯朝聖宮，下午又前往大甲鎮瀾宮及清水紫雲巖，在兩地都有民眾大排長龍來拿紅包，還有一家三口遠從宜蘭羅東趕來，拿到紅包直呼幸運。

盧秀燕說，期許藉由10元小紅包帶給大家平安吉祥，也期許台中新的一年持續蛻變與茁壯，讓市民家人更加幸福快樂。

盧秀燕到鎮瀾宮和紫雲巖上香時，代表市府團隊祝大家新年快樂，還許下3個心願，分別是希望台灣國運昌隆、市政平順、市民幸福快樂，並祝福大家所求皆如願，所有市民家人「蛇」麼都讚、「蛇」麼都好，在新的一年迎接蛻變與無限可能，一起「蛇」現幸福。

鎮瀾宮下午人聲鼎沸，領到第一包小紅包的林姓市民每年都會前來，這次終於搶到頭香格外開心， 從宜蘭羅東前來領小紅包的一家三口也說，不惜路途遙遠而來，是要沾沾喜氣。此外，紫雲巖場次也有一位市民已集滿盧秀燕上任6年以來每一年發送的新春小紅包，既開心又幸福。

包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、清水紫雲巖主委吳勝隆和地方民代多人，今都出席陪同盧秀燕，大家並互道恭喜，期許國泰民安。

台中市長盧秀燕（中）到大甲鎮瀾宮上香祈福，並為廟裡添油香，董事長顏清標（左）親自接待。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）到大甲鎮瀾宮上香祈福，並為廟裡添油香，董事長顏清標（左）親自接待。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕清水紫雲巖發紅包，廟埕擠滿人。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕清水紫雲巖發紅包，廟埕擠滿人。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕到至大甲鎮瀾宮發紅包，林姓市民（中前）搶到第1個，其後宜蘭羅東民眾一家3口也趕來排隊。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕到至大甲鎮瀾宮發紅包，林姓市民（中前）搶到第1個，其後宜蘭羅東民眾一家3口也趕來排隊。圖／台中市政府提供

盧秀燕 紅包 鎮瀾宮

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