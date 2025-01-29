盧秀燕大年初一連跑4廟發紅包 有人從宜蘭來拿紅包沾喜氣

台中市長盧秀燕今天一連跑4家知名廟宇上香祈福和發紅包，除了上午的東區南天宮及北屯朝聖宮，下午又前往大甲鎮瀾宮及清水紫雲巖，在兩地都有民眾大排長龍來拿紅包，還有一家三口遠從宜蘭羅東趕來，拿到紅包直呼幸運。

盧秀燕說，期許藉由10元小紅包帶給大家平安吉祥，也期許台中新的一年持續蛻變與茁壯，讓市民家人更加幸福快樂。

盧秀燕到鎮瀾宮和紫雲巖上香時，代表市府團隊祝大家新年快樂，還許下3個心願，分別是希望台灣國運昌隆、市政平順、市民幸福快樂，並祝福大家所求皆如願，所有市民家人「蛇」麼都讚、「蛇」麼都好，在新的一年迎接蛻變與無限可能，一起「蛇」現幸福。

鎮瀾宮下午人聲鼎沸，領到第一包小紅包的林姓市民每年都會前來，這次終於搶到頭香格外開心， 從宜蘭羅東前來領小紅包的一家三口也說，不惜路途遙遠而來，是要沾沾喜氣。此外，紫雲巖場次也有一位市民已集滿盧秀燕上任6年以來每一年發送的新春小紅包，既開心又幸福。