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蕭美琴彰化發福袋比愛心 縣長熱門人選全出席沾福氣

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
副總統蕭美琴（前右三)今天到員林市圳安宮參拜發福袋，立委黃秀芳、陳素月(左二、三) 等人陪同。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴（前右三)今天到員林市圳安宮參拜發福袋，立委黃秀芳、陳素月(左二、三) 等人陪同。記者林宛諭／攝影

副總統蕭美琴今天下午到彰化縣彰化市開化寺、員林市圳安宮參拜祈福，並發放福袋給民眾，而民進黨籍熱門彰化縣長參選人選彰化市長林世賢、立委陳素月、黃秀芳等人也陪同發福袋，蕭美琴還對大家比愛心，洋溢新年的喜悅氣氛。

副總統蕭美琴大年初一下午2點先到彰化市開化寺參拜發福袋，民眾大排長龍等著領福袋，蕭美琴發福袋時，一一對大家祝福說「新年快樂」，由於排隊人潮多，也廣播不拍合照、不握手、不簽名，讓更多人可以拿到福袋，蕭美琴停留約半小時離開，上車後，還拉下車窗把手放在頭上和胸前對著大家比愛心。

蕭美琴接著到員林市圳安宮參拜，百歲人瑞賴林罕排第一個領到副總統的福袋時相當開心，圳安宮二年前的大年初五，當時的副總統賴清德就曾來參香發福袋，圳安宮送上「德孚眾望」匾額，祝福賴清德成功問鼎總統大位，今天廟方也一樣再送給蕭美琴「德孚眾望」賀匾，而拿到福袋的人瑞賴林罕更說，先前就拿過賴清德總統福袋，當時也是排第一位，今天知道副總統蕭美琴也要來發福袋，她要家人再帶她來領福袋，還說「下回選總統，再讓賴清德、蕭美琴繼續做」。

而民進黨的熱門彰化縣長參選人選立委陳素月、彰化市長林世賢、立委黃秀芳及前彰化市長邱建富、立委陳秀寶等人都陪著蕭美琴一起發福袋。

目前綠營彰化縣長人選以陳素月和林世賢參選意願最積極，最早表態，兩人已經全縣跑透透佈署，林世賢過年期間也在彰化市辦許多活動，南彰化各項活動也都看得到他的身影，而原本以南彰化為大本營的陳素月，也早已在北彰佈樁勤跑基層，還有前彰化市長邱建富也表態要問鼎縣長之位，至於本屆曾參選過彰化縣長的立委黃秀芳也是呼聲高的縣長人選，但她至今還未明確鬆口，但各方仍看好。

副總統蕭美琴今天下午到員林市圳安宮參拜祈福，百歲人瑞賴林罕（中)拿到副總統的福袋相當開心。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴今天下午到員林市圳安宮參拜祈福，百歲人瑞賴林罕（中)拿到副總統的福袋相當開心。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴(後中) 今天下午到員林市圳安宮參拜祈福，百歲人瑞賴林罕（前中)拿到副總統的福袋相當開心。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴(後中) 今天下午到員林市圳安宮參拜祈福，百歲人瑞賴林罕（前中)拿到副總統的福袋相當開心。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴今天下午到彰化縣彰化市開化寺參拜祈福，並發放福袋給民眾。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴今天下午到彰化縣彰化市開化寺參拜祈福，並發放福袋給民眾。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴(右一)今天到彰化市開化寺參拜發福袋，彰化市長林世賢、立委黃秀芳、立委陳秀寶等人(右三至右一) 陪同。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴(右一)今天到彰化市開化寺參拜發福袋，彰化市長林世賢、立委黃秀芳、立委陳秀寶等人(右三至右一) 陪同。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴今天下午到彰化縣彰化市開化寺、員林市圳安宮參拜祈福，還搖下車窗把手放在頭上和對大家比愛心。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴今天下午到彰化縣彰化市開化寺、員林市圳安宮參拜祈福，還搖下車窗把手放在頭上和對大家比愛心。記者林宛諭／攝影

福袋 蕭美琴

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