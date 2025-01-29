影／初一走春 紫南宮估單日湧10萬人 30天內借金破6千萬

今天是大年初一，南投竹山紫南宮今湧入大批民眾來參拜走春，廟前、廟內密密麻麻都擠滿了人，求金處也是大排長龍；廟方推估光是初一參拜人次就會突破10萬人，借還金則可達2萬人，而從元旦至今更已借出了6000萬元，人氣強強滾。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，護佑鄉里，是地方重要信仰中心，更因求財靈驗，以借發財金聞名，每到農曆春節、周末連假前來參拜、求金人潮洶湧，元旦發招財錢母、正月十六呷丁酒更是連年吸引數萬人排隊領取，香火鼎盛。

不少民眾趁著今天是大年初一到紫南宮走春，廟內一早就湧入大批民眾，直至中午仍是人潮不斷，廟前、廟內密密麻麻都擠滿了參香信眾，求金處也是大排長龍，就算6個借還金窗口全開放，人龍仍滿到服務中心外，隊伍一度超過300公尺。

紫南宮主委莊秋安說，今天早上求金處還沒開，已有不少人在排隊，還排到服務中心外，借還金狀況較往年更踴躍，預估今天來求金民眾至少多了2、3成；而來拜土地公的人更多，推估今天參拜人次能突破10萬人，借還金則可達2萬人。

此外，每年農曆新春期間是民眾借還金的高峰期，而從今年元旦至今已借出6000萬元，而春節假期才剛開始，因此到正月十六呷丁酒，借金可能會破億。廟方也提醒，不論賺錢與否，建議在1年內還金，可還金後再求金，讓財氣能不斷流通。