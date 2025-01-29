彰化伸港福安宮今年首度發美金發財金 初一大排長龍

彰化縣伸港鄉福安宮今年首度在大年初一發美金發財金，今天不少民眾清晨就大排長龍等領發財金，隊伍長達6公里，主委曾添進說，希望媽祖賜福，讓大家新的一年平安賺大錢。

伸港鄉福安宮「伸港媽」是伸港鄉、和美鎮、線西鄉三鄉鎮十八庄的信仰中心，2015年因遭逢祝融，正殿全毀而進行重建，去年12月全部完工，舉行聖母殿入火安座三獻醮，今年農曆年也首度發放美元發財金，希望媽祖護佑大家新的一年閤家平安。

彰化縣長王惠美今天與福安宮主委曾添進一早7時開始就在廟前發美元一元的發財金，不少民眾清晨就來排隊，不到1小時就發完，一名阿嬤領到發財金後說，她4時許就來排隊，大年初一領到特別開心。

曾添進說，今年第一次發美金發財金，共準備2000個，因實在太踴躍從福安宮排到街道好幾公里，一下子就發完，有些沒領到的民眾還問明年還有嗎？福安宮決定明年也會繼續發，春節期間也歡迎大家來福安宮拜媽祖祈求平安順心。