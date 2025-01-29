蕭美琴台中祈福上香 何欣純表態爭取下屆市長 蔡其昌這樣祝福她

今天大年初一，副總統蕭美琴上午接連到台中市梧棲區的浩天宮和大里區的草湖太子宮走春發紅包，吸引大批民眾。民進黨兩名台中市長可能人選立委蔡其昌、何欣純在她前往浩天宮時都陪同在旁。何欣純受訪時表示，她會全力有意爭取下屆市長寶座，並希望黨和主席盡早布局。但蔡其昌說，民進黨主席賴清德時間到了會跟大家說明，而何欣純本來就是好立委，「相信她在每一個位置上都能夠勝任，新年期間嘛，也祝福她心想事成」。

對於近日的大罷免潮，何欣純說，她相信公民的力量最大，台中這個城市跟台灣一樣，是一個成熟的公民社會，相信市民自有他最有智慧的決定跟選擇。她相信公民的力量才是台灣真正的民主。但蔡其昌則說，新年期間不談這個，大家快快樂樂一點。

蕭美琴上午10時許抵達浩天宮，她只發紅包未致詞，也未受訪，浩天宮行程結束後即轉往大里草湖太子宮，她在兩廟都參拜祈福，祈求國泰民安。

何欣純受訪時說，這幾年來積極的經營地方，獲得很多人的支持，她會盡全力來贏得更多人的認同跟支持。這半年，來她走訪了很多的地方，謝謝很多市民的鼓勵，希望大家相信她，她一定是最強的市長候選人，一定會讓這個城市有最大的行動力，勇往直前向前走，真正成為國際的大城市。

對於黨中央的市長布局，她說，尊重中央黨部的時程，但走訪基層發現，很多基層民眾都希望黨能夠及早布局，希望中央黨部和主席盡快做決定，並及早布局，讓最強的候選人能夠走透透，爭取最大民眾的認同，在2026年一舉翻轉台中市、贏回台中市。希望大家幫大家一起合作，台中作為中台灣的領頭羊，還有很多很多事情應該要做。

蔡其昌說，從30幾歲從政到今天，他的做法都是一樣的，他不會期待未來怎麼樣，人民所要看到的是現在能不能把國家做好、立法院不要對立或預算都統統刪光光，讓百工百業面臨到困難跟蕭條，相信這是人民所期待的事情，新的一年期待台灣愈來愈好。

對於何欣純積極爭取市長寶座，蔡其昌連聲說「很好、很好、非常好」，何欣純本來就是一個很好的立法委員，相信她在每一個位置上都能夠勝任，新年期間嘛，也祝福她「心想事成」。