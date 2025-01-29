黃仁勳有吃到逢甲夜市美食 盧秀燕面帶笑容曝「他還滿開心的」

輝達執行長黃仁勳1月18日原本有意逛逢甲夜市品嘗美食，但人潮蜂擁而至，寸步難行，最終什麼也沒吃到。逢甲夜市官網昨天透露，隔天下午有送好料給黃仁勳「吃好吃滿」，至於誰送的，有人猜是市長盧秀燕？盧秀燕上午面帶笑容說，台中市是一個熱情的都市，市政府不會讓他空手而歸，言下之意也給了答案，但是否是市府送的，她則仍沒說破。

盧秀燕今天上午展開廟宇走春的發紅包行程，第一站是到位在東區的南天宮。她受訪時說，逢甲夜市是台灣最大的夜市，連執行長黃仁勳都慕名前來，但是黃仁勳那一天來的時候因為人太多沒有辦法吃到東西，台中市是一個熱情的都市，市政府不會讓他空手而歸，所以黃先生有吃到逢甲夜市的美食，也還滿開心的。

盧秀燕除夕時曾對市民提出三個感謝，分別是感謝執勤的警察、消防及醫護人員致謝，也感謝市府團隊及市民。上午她表示，今年的心願是要繼續幸福，因為人生要能幸福就是最高的境界，希望台中繼續當選台灣最幸福的城市。

至於今天的行程是不是因為大罷免潮，而來來幫羅廷瑋立委加油？盧秀燕說，過年大家開開心心的最重要，希望政治放兩旁，讓市民開心，也希望每一個人所求如願、新年快樂。