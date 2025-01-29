王惠美除夕到鹿港天后宮等宮廟祈福 歡迎全國民眾來彰化走春　

除夕夜，彰化縣長王惠美出席國定古蹟鹿港天后宮湄洲媽祖進中殿視事團拜，包括天后宮主委張偉東、委員及各界人士數百人參與，並分別前往鹿港文武廟、及福德祠、護安宮等廟宇參拜，與各宮廟主委共同祈求國泰民安、風調雨順，並發放福代給民眾。

王惠美先是出席鹿港文武廟四季紅點燈祈福表示，鹿港老街是全台最夯老街，根據交通部觀光署公布的2024年1月至６月台灣老街遊憩人次統計，彰化縣「鹿港老街」半年內就有962萬人次的驚人訪客量，是最受歡迎老街的第一名，這是彰化、鹿港的驕傲，特別也要感謝鹿港鎮長許志宏公所團隊的用心與努力。

鹿港鎮長許志宏表示，鎮公所團隊用心規劃春來賜福一系列活動，賜福點燈外，２月9日（農曆12日）也有踩街賜福活動，2月1５日（農曆15日）在頂番婆還有媲美台灣的萬聖節百年鬧元宵的活動，期望透過這一系列活動，祈求眾神保佑所有鄉親，歡迎全國民眾來鹿港走春，品嘗在地美食、走訪古蹟，體會鹿港獨有的民俗風情。

隨後，王惠美出席鹿港天后宮湄洲媽祖進中殿視事團拜，與天后宮主委張偉東等廟事人員、各級民代一起上香祈福；王惠美並到福德祠參拜及出席鹿港護安宮點燈祈福活動，場面熱烈，也在現場發放福袋，希望將滿滿祝福送給大家，祝福大家新的一年，闔家平安、百業興旺、蛇來運轉、蛇年行大運。

王惠美表示，春節期間，全國遊客可到鹿港老街旅遊、各宮廟參拜及品嘗美食外，彰化有南花北燈，彰化八卦山有月影燈季與emoji表情符號合作，在星期五晚上歡迎來挑戰16蹲；2025花在彰化在溪州公園，從大年初一到十五，今年花在彰化與往年不同，特別在公園旁設置了兩個停車場，方便大家就近停車，活動有花卉藝術，有科技投影，也規劃夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區。

在小展館「植空間」，過去只有一個展覽，這次小展館有三個檔期不同的花藝作品展。另外，邀請來自四大國際團隊，分別來自馬來西亞、非洲、南美洲和菲律賓，讓大家不用出國也能看到國際表演。