王惠美除夕到鹿港天后宮等宮廟祈福 歡迎全國民眾來彰化走春
除夕夜，彰化縣長王惠美出席國定古蹟鹿港天后宮湄洲媽祖進中殿視事團拜，包括天后宮主委張偉東、委員及各界人士數百人參與，並分別前往鹿港文武廟、及福德祠、護安宮等廟宇參拜，與各宮廟主委共同祈求國泰民安、風調雨順，並發放福代給民眾。
王惠美先是出席鹿港文武廟四季紅點燈祈福表示，鹿港老街是全台最夯老街，根據交通部觀光署公布的2024年1月至６月台灣老街遊憩人次統計，彰化縣「鹿港老街」半年內就有962萬人次的驚人訪客量，是最受歡迎老街的第一名，這是彰化、鹿港的驕傲，特別也要感謝鹿港鎮長許志宏公所團隊的用心與努力。
鹿港鎮長許志宏表示，鎮公所團隊用心規劃春來賜福一系列活動，賜福點燈外，２月9日（農曆12日）也有踩街賜福活動，2月1５日（農曆15日）在頂番婆還有媲美台灣的萬聖節百年鬧元宵的活動，期望透過這一系列活動，祈求眾神保佑所有鄉親，歡迎全國民眾來鹿港走春，品嘗在地美食、走訪古蹟，體會鹿港獨有的民俗風情。
隨後，王惠美出席鹿港天后宮湄洲媽祖進中殿視事團拜，與天后宮主委張偉東等廟事人員、各級民代一起上香祈福；王惠美並到福德祠參拜及出席鹿港護安宮點燈祈福活動，場面熱烈，也在現場發放福袋，希望將滿滿祝福送給大家，祝福大家新的一年，闔家平安、百業興旺、蛇來運轉、蛇年行大運。
王惠美表示，春節期間，全國遊客可到鹿港老街旅遊、各宮廟參拜及品嘗美食外，彰化有南花北燈，彰化八卦山有月影燈季與emoji表情符號合作，在星期五晚上歡迎來挑戰16蹲；2025花在彰化在溪州公園，從大年初一到十五，今年花在彰化與往年不同，特別在公園旁設置了兩個停車場，方便大家就近停車，活動有花卉藝術，有科技投影，也規劃夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區。
在小展館「植空間」，過去只有一個展覽，這次小展館有三個檔期不同的花藝作品展。另外，邀請來自四大國際團隊，分別來自馬來西亞、非洲、南美洲和菲律賓，讓大家不用出國也能看到國際表演。
王惠美指出，在彰化有5個景點今年獲選觀光署台灣觀光100亮點，包括八卦山大佛，扇形車庫、鹿港老街、田尾公路花園、台灣優格餅乾學院，再加上3個景點「花在彰化」、「員林燈會」、「白色海豚屋」總共8個景點，只要在現場參加集章活動，使用LINE掃描指定QRcode，完成兩個章即獲得1次抽獎資格，最高累計4次抽獎機會，完成5個章還能兌換限量紀念品，歡迎全國鄉親春節期間來彰化走春。
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