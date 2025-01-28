15年13度參加鎮瀾宮搶頭香 他喜獲金身媽祖曝內心願望

今天1月28日是大年除夕，大甲鎮瀾宮於深夜11點後展開搶頭香，廟門一開湧入大量人潮，由在機械公司擔任技師的徐昱舜搶到頭香，獲贈價值1萬8000元金身媽祖，徐表示自己15年來已經來參加13次搶頭香，暨2020年後，今年二度搶到頭香。

徐昱舜說，11點見門縫一開，他見前方沒人就衝進來，一開始心想「沒搶到也不會失望」至少可以求個平安，搶頭香很難說有什麼技巧，但他有先勘查路線，自己雖排在離天公爐相對遠的虎邊門衝進來，而中門直線距離雖近，但有桌子等物在中間會被阻擋。

徐表示，他15年來已經13度來挑戰鎮瀾宮搶頭香，2020年首度搶到，這次再度得第一非常開心，自己平常喜歡打壘球身手相對靈活，今天也向媽祖祈求順利、家人身體健康。