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影／又是他！瘦小仍二度搶鎮瀾宮頭香 顏清標也讚「蛇」進來更強
今天1月28日是大年除夕，大甲鎮瀾宮於深夜11點後展開搶頭香，廟門一開湧入大量人潮，由在機械公司擔任技師的徐昱舜搶到頭香，獲贈價值1萬8000元金身媽祖，徐也說他2020年就曾在鎮瀾宮搶到頭香，這次第二次很開心，鎮瀾宮董事長顏清標也讚他身手矯健，「蛇」進來才更強。
徐昱舜表示，本身在巨大機械擔任技師，但也喜歡打壘球，每年都會來鎮瀾宮搶頭香，2020年就曾經在大甲鎮瀾宮搶到頭香，今年再度挑戰成功，心中向媽祖許願平安順利、家人身體健康。
徐表示，他今晚9點多就來排隊，搶頭香前也依經驗觀察廟內動線，11點一到門大開人潮洶湧，他順勢衝進來。
顏清標說，往年搶到頭香的人都人高馬大，今年徐先生相對瘦小，但身手非常矯健，但「蛇」進來才會強啊，這第二次搶到頭香真的厲害，換作是他一定搶不到。
大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，晚上11點準時開廟門，和往年一樣，前3名會送金身媽祖做紀念，依大小價值各自為1萬8000元、8000元及4800元，也請民眾搶頭香之餘注意安全。
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