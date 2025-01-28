大年初一走春 南投縣長許淑華連跑7宮廟發福袋

迎接乙巳蛇年，不少民代及首長會發送新春賀歲福袋，祝福民眾在新的一年順心開運。而南投縣長許淑華大年初一（29日）行程滿檔，預計明天將前往克明宮、三玄宮、惠德宮、三清宮、地母廟等5鄉鎮7宮廟，以及南投燈會發福袋小紅包。

南投縣長許淑華今在臉書向民眾拜年，並預告她大年初一，也就是明天將前往竹山克明宮、南投市三玄宮、草屯惠德宮及敦和宮、國姓三清宮、埔里恆吉宮及地母廟等7間廟及南投燈會走春向民眾拜年，現場也將發送新春賀歲福袋小紅包。

而她明天一早將先赴竹山克明宮，預計上午9時發福袋，後續於上午10時至南投市三玄宮、11時草屯惠德宮、11時30分草屯敦和宮；下午1時30分國姓三清宮、2時30分埔里恆吉宮、3時埔里地母廟，下午4時30分則在南投燈會。