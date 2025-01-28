奧萬大群櫻盛綻今除夕休園 初一開園迎新春

農曆春節期間，正值奧萬大賞櫻期，山櫻花、八重櫻、霧社櫻接續盛放，唯今天是除夕，不少民眾忙著大掃除，為提升奧萬大遊憩品質，奧萬大國家森林遊樂區今天也休園展開清潔維護工作，明天大年初一上午8時起開園迎接新春。

奧萬大位居中高海拔山區，四季特色別具，其園區內種有山櫻花（緋寒櫻）、八重櫻和霧社櫻，並在每年1月至3月中旬接力綻放，而受農曆春節前幾波低溫，搭配水氣催化下，櫻花陸續盛放，引爆紅色浪漫，目前已進入最佳賞櫻期。

林業保育署南投分署表示，奧萬大園區內大片桃紅、粉紅的山櫻花山區盛綻，又逢農曆春節連假，正是賞櫻的最佳時期，而霧社櫻也已結苞累累，將接續綻放，盛期可待，預計花期可持續至3月分，民眾可把握利用假期上山遊賞。

而到奧萬大除了能坐臥草坪賞櫻，民眾也可以循步道踏青，觀瀑吐納養身、吊橋遠眺山景，療癒身心；多彩多樣的春天花卉也開始綻放，美不勝收，能見蜂蝶穿梭飛舞、雀鳥嬉戲、鷹揚高歌、松鼠追逐，充滿迎接新春的熱鬧氣息。

該分署也提醒，為維護奧萬大國家森林遊樂區的遊憩品質，並考量除夕民眾出遊意願較低，已排定今天除夕休園1天，除舊布新展開園區清潔維護工作，同時暫停提供住宿服務，預計明天、也就是大年初一上午8時起開園，迎接新春。