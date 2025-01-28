快訊

林葉亭吐尋父過程「有點玄」 推測失蹤當天可能就出事

絕美！太平山第一次過年除夕冰封 無人雪白大地美景首曝光

他背老榮民骨灰助魂歸故里21年不間斷 至今仍有壓力

盧秀燕發表除夕談話 「3個感謝」最先向這群人致敬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
盧秀燕祝大家闔家平安、蛇來運轉。圖／台中市府提供
盧秀燕祝大家闔家平安、蛇來運轉。圖／台中市府提供

今天是除夕，台中市長盧秀燕發表除夕談話提到她「3個感謝」，她首先向過年仍要執勤的警察、消防及醫護人員致謝，也感謝市府團隊及市民，她並提到2024年台中被評選為全台最幸福城市，今年2025年要繼續幸福。

盧秀燕表示，除夕闔家團圓時，她特別感謝值勤中的警消、醫護、交通和國軍人員，還有各行各業在過年間為市民服務的人。

盧秀燕說，她第一個要謝謝所有市民家人，幫台中更進步，越來越多人移居台中，為不辜負大家期望，市府已完成公托9倍增、社宅破萬戶，今年還會提供六都最高的醫療性凍精、凍卵補助，加上好孕專車，提供每位準媽咪6000元額度的交通補助。

她也感謝辛勞的市政團隊，台中建設腳步不能鬆懈，國際會展中心、綠美圖，及台中海洋館等重大建設，預計都會在今年底陸續開館營運；眾所期待的捷運藍線今年也將動工，台中巨蛋也在加速興建中。

盧秀燕最後謝謝市民家人們喜歡台中，2024年台中被評選為全台灣最幸福的城市，2025年要繼續幸福，也祝福大家闔家平安、蛇來運轉。

盧秀燕（中）發表除夕談話，首先感謝過年仍要執勤的警消、醫護人員。圖／台中市府提供
盧秀燕（中）發表除夕談話，首先感謝過年仍要執勤的警消、醫護人員。圖／台中市府提供

團隊 盧秀燕 除夕

延伸閱讀

台中藍綠委全罷 盧秀燕：見證台中8位立委做得很好

「女媧主燈」醜出新高度像文英阿姨昔扮巨蛇娘娘？盧秀燕：也想看本尊

春節疏運啟動！盧秀燕送「快樂源泉」慰問捷運值班人員

台中藍綠全罷 盧秀燕說話了：呼籲休兵讓大家好好過年

相關新聞

盧秀燕發表除夕談話 「3個感謝」最先向這群人致敬

今天是除夕，台中市長盧秀燕發表除夕談話提到她「3個感謝」，她首先向過年仍要執勤的警察、消防及醫護人員致謝，也感謝市府團隊...

新春遊鹿港 天后宮、玻璃媽祖廟滿滿年節氛圍

春節假期如果到彰化縣媽祖廟祈福，其中鹿港護聖宮以玻璃打造而成，又名玻璃媽祖廟，將讓遊客流連忘返，而國定古蹟鹿港天后宮及彰...

春節漫遊彰化 扇形車庫、3D彩繪社區各有風味

彰化縣有豐富人文景觀及在地社區特色，遊客春節漫遊彰化可參觀建於1922年的國寶級扇形車庫，也可到鄰近3D彩繪忠權社區拍照...

來當泰山 彰化市華陽公園趕在春節前打造為森林公園

公園綠地普遍缺乏的彰化市，經彰化縣政府爭取內政部補助，最近將位在保四總隊前占地5公頃的華陽公園重新打造，增設森林溜索、森...

原民族語認證 台中獎勵增

台中市政府鼓勵原住民參與族語認證測驗，原民會修正獎勵要點，增加初級認證通過者即獎勵1000元，中級以上提高獎勵金2000...

花壇虎山巖 梅花綻放

彰化縣定古蹟花壇虎山巖是知名佛寺，每年春節都湧來許多信眾前往走春禮佛，虎山巖更是「花名」在外，鄰近的大嶺巷有大片梅園，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。