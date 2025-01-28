盧秀燕發表除夕談話 「3個感謝」最先向這群人致敬
今天是除夕，台中市長盧秀燕發表除夕談話提到她「3個感謝」，她首先向過年仍要執勤的警察、消防及醫護人員致謝，也感謝市府團隊及市民，她並提到2024年台中被評選為全台最幸福城市，今年2025年要繼續幸福。
盧秀燕表示，除夕闔家團圓時，她特別感謝值勤中的警消、醫護、交通和國軍人員，還有各行各業在過年間為市民服務的人。
盧秀燕說，她第一個要謝謝所有市民家人，幫台中更進步，越來越多人移居台中，為不辜負大家期望，市府已完成公托9倍增、社宅破萬戶，今年還會提供六都最高的醫療性凍精、凍卵補助，加上好孕專車，提供每位準媽咪6000元額度的交通補助。
她也感謝辛勞的市政團隊，台中建設腳步不能鬆懈，國際會展中心、綠美圖，及台中海洋館等重大建設，預計都會在今年底陸續開館營運；眾所期待的捷運藍線今年也將動工，台中巨蛋也在加速興建中。
盧秀燕最後謝謝市民家人們喜歡台中，2024年台中被評選為全台灣最幸福的城市，2025年要繼續幸福，也祝福大家闔家平安、蛇來運轉。
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