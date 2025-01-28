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來當泰山 彰化市華陽公園趕在春節前打造為森林公園

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位在保四總隊前占地5公頃的彰化市華陽公園經重新打造，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床等遊戲設施，趕在春節連假前啟用，已有眾多親子前往遊玩、探險。圖／彰化縣府提供
位在保四總隊前占地5公頃的彰化市華陽公園經重新打造，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床等遊戲設施，趕在春節連假前啟用，已有眾多親子前往遊玩、探險。圖／彰化縣府提供

公園綠地普遍缺乏的彰化市，經彰化縣政府爭取內政部補助，最近將位在保四總隊前占地5公頃的華陽公園重新打造，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床等遊戲設施，趕在春節連假前啟用，已有眾多親子前往遊玩、探險。

一年前，彰化縣首座公有公園與停車場共存的彰化市延平公園地下停車場，也趕在春節前營運，除提供302席汽停車位、機車停車格268席，延平公園也重新打造，設有兒童遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、環場步道、多功能活動廣場等主題空間，每逢假日都擠滿親子前往遊憩。今年春節前，再有重新打造的華陽公園，提供親子更多的活動空間。

2020年重新開放的華陽公園，可經由華陽吊橋通往彰化縣立體育場，平時即是民眾平常運動及休閒的好去處，不過，相關設施老舊、 簡陋，安全性也堪虞，經彰化縣政府向內政部爭取350萬元補助，縣府並自籌200萬元，重新打造為森林公園

華陽公園採延續在地的自然原始的空間氛圍，以森林意象做為發想，創造出孩童們的森林探險遊戲場，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床，不過，縣府提醒縣民因遊具挑戰度較高，建議以年齡13歲以上孩童可以來挑戰，13歲以下的小朋友，家長陪同時，特別要注意自身安全。

縣長王惠美表示，縣府持續針對各鄉鎮市盤點，陸續改善興建公園，希望孩子不只待在家裡玩手機，也可以出來曬曬太陽、流流汗，玩遊具，親子關係更加親密。縣府兩年來，已向內政部爭取約1億7千8百萬補助，縣府配合款約4千6百萬，總計爭取改善56處公園兒童遊戲場，歡迎民眾利用春節期間到鄰近公園走走。

位在保四總隊前占地5公頃的彰化市華陽公園經重新打造，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床等遊戲設施，趕在春節連假前啟用，已有眾多親子前往遊玩、探險。圖／彰化縣府提供
位在保四總隊前占地5公頃的彰化市華陽公園經重新打造，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床等遊戲設施，趕在春節連假前啟用，已有眾多親子前往遊玩、探險。圖／彰化縣府提供
位在保四總隊前占地5公頃的彰化市華陽公園經重新打造，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床等遊戲設施，趕在春節連假前啟用，已有眾多親子前往遊玩、探險。圖／彰化縣府提供
位在保四總隊前占地5公頃的彰化市華陽公園經重新打造，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床等遊戲設施，趕在春節連假前啟用，已有眾多親子前往遊玩、探險。圖／彰化縣府提供

春節 森林公園 親子關係 運動

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