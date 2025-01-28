原民族語認證 台中獎勵增

台中市政府鼓勵原住民參與族語認證測驗，原民會修正獎勵要點，增加初級認證通過者即獎勵1000元，中級以上提高獎勵金2000元到1萬5000元不等，且對象不限原住民，台中參加族語認證者有逐年增加趨勢。

市府原民會表示，修訂「原住民族語能力認證測驗獎勵要點」，包括新增初級獎勵金1000元、中級獎勵金提高至2000元、優級獎勵金升至1萬5000元；原本初級沒有獎勵金，中級以上認證合格者原獎勵1000元至1萬3000元不等，今年起都提高。

族語教師指出，這兩年報考率增加，因原住民身分認定必須通過族語考試。市府原民會指出，一年會有兩次認證，2023年共有460人通過、2024年第一次有342人通過，第二次認證是今年1月24日放榜，待之後計入，逐年增加，且部落團體報名愈來愈多。

住潭子的唐先生說，他的母系是阿美族，為取得原民身分，他重新向家人學習族語，前年順利通過，也取得原民身分。他不諱言表示，他有原民身分，未來孩子升學、考公務員都有加分；另現在社會對原民認識更多，罕見歧視，促使他學族語、認同母族。

原委會指出，通過族語獎勵金不限原住民身分，設籍台中市滿4個月即可申請；獲中央原住民族委員會相關獎勵者也可重複申請，中市府全面支持，期望透過加碼激勵措施帶動全民參與族語學習。