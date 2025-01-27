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賴清德去年4度到鹿港天后宮參拜 更連2年來發春節福袋
賴清德總統訂大年初三到彰化鹿港天后宮參拜媽祖，並發放新年祈福福袋，賴總統去年已四度蒞臨天后宮，今年開春再來，顯示對天后宮的重視，以及與天后宮主委張偉東的交情；蕭美琴副總統大年初一也安排彰化開化寺及員林東山圳安宮發放福袋行程。
蕭美琴副總統訂1月29日（大年初一）下午2時到彰化市開化寺，隨後下午3時，再到員林市東山圳安宮，參香祈福，並發放限量一元福袋給民眾。
賴清德總統繼春節之後，今年1月31日（大年初三）上午11時30分，將再抵鹿港天后宮參香祈福，並發放一元祈福福袋。
賴清德總統去年選前以候選人身分到天后宮祈求媽祖庇佑，當選後再度前往參香還願，去年春節期間，再向民眾拜年及發放福袋，去年8月10日第四度造訪鹿港天后宮，除贈與「澤被羣黎」賀匾給天后宮，表達對天后宮媽祖尊崇外，再贈與「名孚眾望」匾額給天后宮管理委員會主任委員張偉東，賀喜張偉東連任天后宮主委，及感謝長期的支持。
地方沒想到，賴清德總統去年四度造訪鹿港天后宮，且去年春節期間才來鹿港天后宮發放新年福袋，今年大年初三又安排到鹿港天后宮發放福袋行程，充分顯示賴清德總統對天后宮的重視，以及與主委張偉東的交情。
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