小年夜親自走進病房 中榮新任院長傅雲慶：不讓住院病患感到孤獨

春節將至，台中榮總新任院長傅雲慶今趁著小年夜前，下午和志工團隊親自走訪病房，為無法返家病友們送上象徵健康與幸福的「健康平安包」甜點和新春祝福，其中還有17位單身又屬低收入的弱勢患者都收到傅雲慶給的小紅包，讓住院病人在醫院也能感受到濃濃的年味與溫暖。

看到院長走進病房，因骨折住院的90歲婦人好感動，直說「謝謝」還有位68歲的婦人因腦脊髓液滲漏住院，她馬上開心打招呼說她還是院長同社區的鄰居，院長能去看她，讓她感覺對病情更有信心，「揪甘心」。

傅雲慶從志工帶著的籃子裡拿出健康平安包，雙手為他們遞上，要他們寬心養病，醫院會盡最力努力來為他們治療。他祝福之餘，還和病人們握手，經常還握緊了拳頭，要患者們「有信心！」。

傅雲慶說，春節是闔家團圓的重要節日，不少病友因健康因素住院治療。志工團隊特別準備象徵團圓的小甜點「健康平安包」，送到每個病房內，盼傳遞醫院的溫暖與關懷。