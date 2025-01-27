台中罷藍委連署 發起團體：往第二階段目標衝刺

台中市公民團體發起罷免6名藍委，近日仍積極設攤邀集民眾連署。公民團體說，春節時他們的腳步不會歇止，反而會趁著春節許多外出的人返鄉，而趁機會邀請他們加入連署。至於是否會在春節後有些區域會先遞件？公民團體說，目前還在討論中，「不排除任何可能」。

公民團體說，他們因各區的推動團體不同，起步時間也不一樣，因此連署的情況也有不同，但限於第一階段通過後至第二階段審核只有60天，他們為了不會在60天裡作業太趕，因此目前共同的目標都在衝高份數，先朝第二階段的目標衝刺中。

公民團體說，各選區中，第四選舉區的西屯、南屯區、第五選舉區的北屯、北區和第六選舉區的東、南、中、西區去年五月即推動，其他第三選舉區的后里、神岡、大雅、潭子區、第八選區的豐原、石岡、東勢、新社以及和平，以及第二選區的沙鹿、龍井、大肚、烏日和霧峰區因起步較晚，還在積極連署中。

對於各區的實際的已連署達成數字，公民團體並不想太早透露，並表示，因第一階段的1%距離第二階段的10%，數字實在差距太大，他們只能說還在加強衝刺中。但據了解，起步較早的前三區都已達成第一階段，較晚的三區，其中第三選區的目標也已達到第一階段的2600份扣掉不合格份數，公民團體打算衝連署到4000份，中八和中二都還在起步推動中。

對於第八選區的國民黨立法院副院長江啟臣的罷免行動，公民團體昨天提出過年期間快閃收件時間地點表，希望過年期間衝到一階人數。民進黨市議員謝志忠說，公民團體的快閃收件也選在他服務處，過年期間服務處未開大門，但騎樓借給公民團體收件。