影／超大雪人迎蛇年！合歡山狂飄雪 雪厚10公分

寒流發威，加上水氣搭配，合歡山今凌晨2時許起下起雪霰，後續雪勢不小，且斷斷續續的瘋狂降雪，至今仍在下，雪線也從過往的松雪樓、武嶺、昆陽一帶，下降至鳶峰地區，也因積雪已厚達10公分，雪迷堆出超大雪人，開心迎蛇年。

公路局「雪地巨獸」鏟雪車也因合歡山區道路積雪，今清晨4時就摸黑上工，至今仍全力鏟除台14甲線沿途積雪，而前車剷雪，後車噴灑雪花的場景，也是相當壯觀，每次出動都吸引不少民眾圍觀，並拍照錄影。

公路局再次提醒，台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K路面結冰積雪，限加掛雪鏈通行，也將視山區道路現況機動調整管制；而雪地濕冷，上山前務必衡量自身狀況，落實巡檢視車輛，並備妥雪鏈、保暖衣物，持續關注氣象預報及交管資訊。

由於，高山氣候嚴峻變化迅速，雪季期間山區道路路況難以掌握，上山追雪前務必留意路況廣播，利用幸福公路APP、省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或打04-23715030、0800-231035查詢最新路況。