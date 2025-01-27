快訊

陸DeepSeek走紅！開發者是20多歲女高材生 Meta組4團隊應對

湘瑩小年夜突爆喜訊！升格當人妻一個月「自稱王太太」

嚇壞矽谷！陸DeepSeek突爆紅 美股期指、日晶片股大跌

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超大雪人迎蛇年！合歡山狂飄雪 雪厚10公分

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山瘋狂降雪，雪線下降至鳶峰地區，武嶺積雪已厚逾10公分，雪迷動手堆出超大雪人，開心迎蛇年。圖／臺灣追雪團1098-bbb提供
合歡山瘋狂降雪，雪線下降至鳶峰地區，武嶺積雪已厚逾10公分，雪迷動手堆出超大雪人，開心迎蛇年。圖／臺灣追雪團1098-bbb提供

寒流發威，加上水氣搭配，合歡山今凌晨2時許起下起雪霰，後續雪勢不小，且斷斷續續的瘋狂降雪，至今仍在下，雪線也從過往的松雪樓、武嶺、昆陽一帶，下降至鳶峰地區，也因積雪已厚達10公分，雪迷堆出超大雪人，開心迎蛇年

公路局「雪地巨獸」鏟雪車也因合歡山區道路積雪，今清晨4時就摸黑上工，至今仍全力鏟除台14甲線沿途積雪，而前車剷雪，後車噴灑雪花的場景，也是相當壯觀，每次出動都吸引不少民眾圍觀，並拍照錄影。

公路局再次提醒，台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K路面結冰積雪，限加掛雪鏈通行，也將視山區道路現況機動調整管制；而雪地濕冷，上山前務必衡量自身狀況，落實巡檢視車輛，並備妥雪鏈、保暖衣物，持續關注氣象預報及交管資訊。

由於，高山氣候嚴峻變化迅速，雪季期間山區道路路況難以掌握，上山追雪前務必留意路況廣播，利用幸福公路APP、省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或打04-23715030、0800-231035查詢最新路況。

合歡山 蛇年

延伸閱讀

影／合歡山深夜暴雪 雪深6公分 雪迷樂堆大雪人

事情鬧大了！合歡山持步槍徘徊男投案 攝影師身分曝光

影／合歡山連夜下雪積雪超過3公分 美如童話世界

合歡山「警」色瞬間爆紅！7千人被融化 網直呼：最可愛的警察杯杯

相關新聞

影／超大雪人迎蛇年！合歡山狂飄雪 雪厚10公分

寒流發威，加上水氣搭配，合歡山今凌晨2時許起下起雪霰，後續雪勢不小，且斷斷續續的瘋狂降雪，至今仍在下，雪線也從過往的松雪...

埔心大埔鐵板燒放年假今發代用金 彰化家扶有4處花燈義賣

今年春節年假長達9天，企業團體考量員工平日辛勞及勞基法加班等問題，沒請勞工加班「賺過年」，彰化縣埔心大埔鐵板燒放假4天，...

彰化親子出遊放電 百果山喔熊遊憩區2歲童可玩

彰化百果山適合親子出遊放電，多條登山步道可徜徉山林、鳥瞰員林市景色，曾擁有全台最長磨石子溜滑梯的兒童遊憩區更是許多在地人...

鼓勵說族語 中市府調增原民族語認證獎勵金 最高1萬5000元

台中市政府為協助振興原住民族語，鼓勵原住民參與族語認證測驗，市府原民會表示，市府再次修正獎勵要點，除增加初級認證通過者即...

影／大雪山國家森林遊樂區迎初雪 樹梢草地成雪白美景

冷空氣南下並夾帶水氣，大雪山國家森林遊樂區內49K小雪山，海拔約2600公尺，因氣溫驟降，今天早上8點開始下冰霰、9點降...

AI教父黃仁勳再訪也不能錯過 在地推逢甲夜市必吃美食

超愛台灣夜市的AI教父黃仁勳，日前快閃台中逢甲夜市，口袋名單，有鹹有甜、有日式中式，春節連假相揪迺夜市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。