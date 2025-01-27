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埔心大埔鐵板燒放年假今發代用金 彰化家扶有4處花燈義賣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉大埔鐵板燒除夕到初三休息，負責人許增鏞改發代用金給平日到大埔鐵板燒拿愛心待用餐的民眾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉大埔鐵板燒除夕到初三休息，負責人許增鏞改發代用金給平日到大埔鐵板燒拿愛心待用餐的民眾。記者簡慧珍／攝影

今年春節年假長達9天，企業團體考量員工平日辛勞及勞基法加班等問題，沒請勞工加班「賺過年」，彰化縣埔心大埔鐵板燒放假4天，改發代用金給領取愛心待用餐的弱勢民眾，彰化家扶中心除夕到大年初五愛心花燈義賣點維持最多4處，不再「遍地開花」。

埔心鄉大埔鐵板燒往年春節除了除夕當晚，其餘日子照常營業，今年除夕到大年初三放年假，負責人許增鏞從今上午起陸續發送代用金給店休期間沒待用餐可領的民眾。

「天氣冷，沒熱騰騰待用餐可食用，至少不能餓肚子。」許增鏞說，平日領取愛心待用餐民眾約20人，他以每天一餐100元計算，發給每人400元，今天預計發出20人分，明天也發放，如果發放分數不夠，他可追加。

彰化家扶中心年年舉辦愛心燈籠義賣來籌措獎助學金，今年也不例外，因考量年節休假日上班的勞基法問題，除夕到大年初九維持2至4個愛心燈籠義賣地點，以便調配上班員工人數和志工人力，基本上初一（1月29日）到初五（2月2日）「花在彰化」溪州公園、彰化市永樂街春節市集都有攤位，初六以後加入鹿港葉宣哲診所、社頭和花壇等地點。

愛心花燈因應當年生肖年年有新款，今年推出竹籃燈，造型是鹿角和兔子不是蛇，義賣價每個150元，因討喜可愛相當暢銷，每年都有的卡通造型燈籠義賣價每個50元，是愛心燈籠的主力義賣品，另外平價LED鼓仔燈造型複古，喚起許多五年級以上民眾童年回憶，義賣價每個30元也很受歡迎。

彰化家扶中心今年推出竹籃燈，造型討喜可愛。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心今年推出竹籃燈，造型討喜可愛。記者簡慧珍／攝影

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