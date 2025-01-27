埔心大埔鐵板燒放年假今發代用金 彰化家扶有4處花燈義賣

今年春節年假長達9天，企業團體考量員工平日辛勞及勞基法加班等問題，沒請勞工加班「賺過年」，彰化縣埔心大埔鐵板燒放假4天，改發代用金給領取愛心待用餐的弱勢民眾，彰化家扶中心除夕到大年初五愛心花燈義賣點維持最多4處，不再「遍地開花」。

埔心鄉大埔鐵板燒往年春節除了除夕當晚，其餘日子照常營業，今年除夕到大年初三放年假，負責人許增鏞從今上午起陸續發送代用金給店休期間沒待用餐可領的民眾。

「天氣冷，沒熱騰騰待用餐可食用，至少不能餓肚子。」許增鏞說，平日領取愛心待用餐民眾約20人，他以每天一餐100元計算，發給每人400元，今天預計發出20人分，明天也發放，如果發放分數不夠，他可追加。

彰化家扶中心年年舉辦愛心燈籠義賣來籌措獎助學金，今年也不例外，因考量年節休假日上班的勞基法問題，除夕到大年初九維持2至4個愛心燈籠義賣地點，以便調配上班員工人數和志工人力，基本上初一（1月29日）到初五（2月2日）「花在彰化」溪州公園、彰化市永樂街春節市集都有攤位，初六以後加入鹿港葉宣哲診所、社頭和花壇等地點。