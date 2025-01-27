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鼓勵說族語 中市府調增原民族語認證獎勵金 最高1萬5000元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為鼓勵原住民說族語，台中市府調增原民族語認證獎勵金，最高1萬5000元。圖／台中市原民會提供
為鼓勵原住民說族語，台中市府調增原民族語認證獎勵金，最高1萬5000元。圖／台中市原民會提供

台中市政府為協助振興原住民族語，鼓勵原住民參與族語認證測驗，市府原民會表示，市府再次修正獎勵要點，除增加初級認證通過者即發給獎勵金，中級獎勵金調增為2000元、優級獎勵金調增為1萬5000元，且原住民族語認證獎勵對象不限原住民，參與認證測驗的台中市民也可以獲得獎勵。

台中市府原民會表示，今年度原住民族語能力認證測驗第1梯次將於4月登場，原住民族語作為國家重點保護語言之一，希望透過認證測驗獎勵措施鼓勵原住民投入族語學習及發揚的行列，也呼籲民眾踴躍參與原住民族語學習，除能認識及了解台灣原住民族文化，也以實際行動支持台灣原住民族語復振與保存。

市府原民會說明，此次修訂「原住民族語能力認證測驗獎勵要點」，包括新增初級獎勵金1000元、中級獎勵金提高至2000元、優級獎勵金升至1萬5000元；原本初級沒有獎勵金，中級以上認證合格者，原本是1000元至1萬3000元不等獎勵金。

且不限申請者是否具原住民身分，凡設籍台中市滿4個月即可申請；已獲中央原住民族委員會相關獎勵者也可重複申請，全面支持學習者的努力，期望透過加碼的激勵措施帶動全民參與族語學習，攜手守護原住民族語言，共創文化傳承新篇章。

為鼓勵原住民說族語，台中市府調增原民族語認證獎勵金，最高1萬5000元。圖／台中市原民會提供
為鼓勵原住民說族語，台中市府調增原民族語認證獎勵金，最高1萬5000元。圖／台中市原民會提供

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