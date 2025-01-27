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影／大雪山國家森林遊樂區迎初雪 樹梢草地成雪白美景

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區今天迎初雪，樹梢草地成雪白美景。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區今天迎初雪，樹梢草地成雪白美景。圖／林業及自然保育署台中分署提供

冷空氣南下並夾帶水氣，大雪山國家森林遊樂區內49K小雪山，海拔約2600公尺，因氣溫驟降，今天早上8點開始下冰霰、9點降雪；今年的初雪讓樹梢、草木、地面覆蓋一層銀白雪花，形成難得一見夢幻美景。

林業及自然保育署台中分署表示，低溫仍將持續，將視降雪情形啟動林道管制措施，大雪山林道43K以上車輛須加掛雪鏈、具四輪傳動車輛才能通行。

分署提醒上山遊客，欣賞雪景時務必注意保暖防寒、準備足夠的禦寒衣物，並注意行車安全，沿路小心行駛、減速慢行、開啟頭燈、保持與前車的安全距離，傍晚天色轉暗前下山，避免因山路蜿蜒、視線不清影響行車安全。

大雪山國家森林遊樂區今天迎初雪，樹梢草地成雪白美景。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區今天迎初雪，樹梢草地成雪白美景。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區今天迎初雪，樹梢草地成雪白美景。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區今天迎初雪，樹梢草地成雪白美景。圖／林業及自然保育署台中分署提供

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