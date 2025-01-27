聽新聞
0:00 / 0:00
影／大雪山國家森林遊樂區迎初雪 樹梢草地成雪白美景
冷空氣南下並夾帶水氣，大雪山國家森林遊樂區內49K小雪山，海拔約2600公尺，因氣溫驟降，今天早上8點開始下冰霰、9點降雪；今年的初雪讓樹梢、草木、地面覆蓋一層銀白雪花，形成難得一見夢幻美景。
林業及自然保育署台中分署表示，低溫仍將持續，將視降雪情形啟動林道管制措施，大雪山林道43K以上車輛須加掛雪鏈、具四輪傳動車輛才能通行。
分署提醒上山遊客，欣賞雪景時務必注意保暖防寒、準備足夠的禦寒衣物，並注意行車安全，沿路小心行駛、減速慢行、開啟頭燈、保持與前車的安全距離，傍晚天色轉暗前下山，避免因山路蜿蜒、視線不清影響行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言