影／大雪山國家森林遊樂區迎初雪 樹梢草地成雪白美景

冷空氣南下並夾帶水氣，大雪山國家森林遊樂區內49K小雪山，海拔約2600公尺，因氣溫驟降，今天早上8點開始下冰霰、9點降雪；今年的初雪讓樹梢、草木、地面覆蓋一層銀白雪花，形成難得一見夢幻美景。

林業及自然保育署台中分署表示，低溫仍將持續，將視降雪情形啟動林道管制措施，大雪山林道43K以上車輛須加掛雪鏈、具四輪傳動車輛才能通行。