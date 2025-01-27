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AI教父黃仁勳再訪也不能錯過 在地推逢甲夜市必吃美食

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中逢甲夜市每一攤都是星級樂活以上名攤。圖／市府經發局提供
台中逢甲夜市每一攤都是星級樂活以上名攤。圖／市府經發局提供

超愛台灣夜市的AI教父黃仁勳，日前快閃台中逢甲夜市，口袋名單，有鹹有甜、有日式中式，春節連假相揪迺夜市。

逢甲觀光夜市主委凌森耀表示，逢甲觀光夜市去年獲頒經濟部五星優良市集認證肯定，全長300公尺超過100家的美食攤位，攤攤獲經濟部樂活名攤星級以上肯定。

獲五星金賞樂活名攤殊榮、台中鍋烤節巷弄美食組冠軍的「激旨燒き鳥」，打造日式居酒屋風格的用餐環境，以包裹各種新奇創意的日式串燒來擄獲饕客挑剔的味蕾，不管是基本的蔥段或肉片，水梨、蘋果等各式水果，甚至是麻糬、泡菜、糯米腸，都是串燒的創意來源。

逢甲夜市入口處的「日船章魚燒」，也是日前黃仁勳安排的首站美食，店招牌的巨型章魚非常吸睛，職人手作，每一顆章魚燒包裹上滿滿的高麗菜內餡，佐美乃滋跟芥末，甜甜鹹鹹又帶有一點嗆辣的滋味。

凌主委補充，四星樂活名攤「牛B葫蘆王」，老闆以新鮮水果為基底，裹上無色素的蜂蜜糖衣，酸中帶甜的滋味，老少咸宜；同樣四星的「金莎蛤仔」，其食材是產地直送的新鮮蛤蠣，每顆都是碩大肥美，加入自製的獨門醬汁秘方一同翻炒，起鍋後再灑上秘密武器金莎與羅勒，濃郁的蒜香中添風味。

許多排隊美食，如元老級攤位「阿華黑輪」，以長時間熬煮的大骨湯作為基底，再加上大量香菇、柴魚片堆疊出的鮮甜風味，冷冷的冬天來一碗關東煮，讓人直呼幸福；「黃記麻油雞」濃郁的麻油、米酒湯頭，配上Q彈帶嚼勁的新鮮雞肉塊，吃上一口整個人都暖和起來。

排隊人潮永遠沒有停過的「逢甲溫家地瓜球」，厚皮酥脆有Q度，是網友認證最好吃地瓜球；首創免剝殼蝦風潮的「懶人蝦」，嚴選脫殼期較長的沙蝦，烤過之後蝦肉彈牙，甚至連頭整隻都可以吃進去；傳承兩代的「品冰瀑彎豆冰」，鬆鬆綿綿的大彎豆配上綿密細緻的綠豆冰沙，每一口酸中帶甜的滋味，飄香20多年的「將軍滷味」，熬煮入味的冷滷味配上獨門自製的酸菜，歡迎來體驗。

激旨燒鳥創意燒烤吸引在地人及慕名而來遊客。圖／市府經發局提供
激旨燒鳥創意燒烤吸引在地人及慕名而來遊客。圖／市府經發局提供
牛B葫蘆糖很受年輕人喜愛。圖／市府經發局提供
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黃仁勳

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