AI教父黃仁勳再訪也不能錯過 在地推逢甲夜市必吃美食

超愛台灣夜市的AI教父黃仁勳，日前快閃台中逢甲夜市，口袋名單，有鹹有甜、有日式中式，春節連假相揪迺夜市。

逢甲觀光夜市主委凌森耀表示，逢甲觀光夜市去年獲頒經濟部五星優良市集認證肯定，全長300公尺超過100家的美食攤位，攤攤獲經濟部樂活名攤星級以上肯定。

獲五星金賞樂活名攤殊榮、台中鍋烤節巷弄美食組冠軍的「激旨燒き鳥」，打造日式居酒屋風格的用餐環境，以包裹各種新奇創意的日式串燒來擄獲饕客挑剔的味蕾，不管是基本的蔥段或肉片，水梨、蘋果等各式水果，甚至是麻糬、泡菜、糯米腸，都是串燒的創意來源。

逢甲夜市入口處的「日船章魚燒」，也是日前黃仁勳安排的首站美食，店招牌的巨型章魚非常吸睛，職人手作，每一顆章魚燒包裹上滿滿的高麗菜內餡，佐美乃滋跟芥末，甜甜鹹鹹又帶有一點嗆辣的滋味。

凌主委補充，四星樂活名攤「牛B葫蘆王」，老闆以新鮮水果為基底，裹上無色素的蜂蜜糖衣，酸中帶甜的滋味，老少咸宜；同樣四星的「金莎蛤仔」，其食材是產地直送的新鮮蛤蠣，每顆都是碩大肥美，加入自製的獨門醬汁秘方一同翻炒，起鍋後再灑上秘密武器金莎與羅勒，濃郁的蒜香中添風味。

許多排隊美食，如元老級攤位「阿華黑輪」，以長時間熬煮的大骨湯作為基底，再加上大量香菇、柴魚片堆疊出的鮮甜風味，冷冷的冬天來一碗關東煮，讓人直呼幸福；「黃記麻油雞」濃郁的麻油、米酒湯頭，配上Q彈帶嚼勁的新鮮雞肉塊，吃上一口整個人都暖和起來。