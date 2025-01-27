大坑東側登山步道升級完工 中市觀旅局邀民眾春節遊特色步道

台中大坑風景區是知名景點，台中市政府113年獲得交通部觀光署補助經費辦理「大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程」，進行休憩設施優化及步道特色升級，現已完工開放，台中市觀旅局邀請民眾春節假期攜伴走一趙特色步道。

觀旅局長陳美秀指出，此次工程以尊重山林、生態保育及人文休憩為主軸，並以「一步道，一特色」為目標，透過環境改善、場景意象形塑及景點設施優化等方式，將步道的文化關聯及自然地景進行優化，提升整體遊憩品質，依步道特性設計出不同主題特色。

1號「健身步道」打造健康運動專屬空間，新增入口意象、體健設施、生態教室及多處休憩點，適合健身愛好者挑戰體能極限；2號「彩色森林步道」透過彩色竹林入口與竹管座椅交織出繽紛自然景觀，展現獨特植栽魅力；3號「鳥語步道」沿途設置鳥類剪影、解說牌及觀察鳥箱，相思木平台提供觀鳥與親近自然的絕佳體驗；5號「山陵縱走步道」視野開闊，設置眺望平台、二葉松平台及地質導覽牌，讓遊客感受壯麗山景與自然教育魅力；5-1號「手作文學步道」展示傳統修復工法，融入「布朗青蛙從樹上下來」故事元素，青蛙意象及故事牌串聯冒險精神與療癒心靈的自然旅程。

觀旅局提醒，市府將持續辦理大坑各登山步道維護工作，施工時均採分段封閉方式施工為原則，各步道如有尚未施工的危險路段，將圍設安全警示帶。