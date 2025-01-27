病毒隨春節人流移動 醫師提醒辨識症狀就醫、徹底清潔

春節連假已開始，南來北往出遊人多，助長病毒傳染機會，台中慈濟醫院感染管制中心主任何承懋提醒，近期盛行流行性感冒、諾羅病毒、新冠肺炎與麻疹，戴口罩與勤洗手，清潔環境要根據病毒類型，正確使用酒精或漂白水才能有效清除病菌，防止飛沫與接觸感染因素。

台中慈濟醫院配合衛生局政策，因應春節感染高峰期，在急診出入口開設傳染病特別門診，正月初一至初三提供服務。

何承懋主任表示，流行性感冒、新冠肺炎會出現呼吸道症狀，包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和肌肉痠痛、高燒38度以上；麻疹會出現咳嗽、流鼻水與結膜炎（即所謂的3C：Cough、Coryza、Conjunctivitis）；腸胃炎方面須注意諾羅病毒會經由飲食、排泄物傳播引起急性腹瀉、噁心嘔吐、肌肉痠痛及發燒。發生以上情形建議到傳染病特別門診就醫。

如果家人感染，其他人要戴好口罩防止飛沫傳染，也要遵行洗手五時機，吃東西前、接觸小孩前、上廁所後、擤鼻涕後、看病前後，徹底按照內、外、夾、弓、大、立、腕七步驟洗淨，避免手碰觸口鼻眼感染。

何承懋建議，病人使用單獨房間休養並分開在不同時段或空間用餐，也要注意不同疾病的可傳染期，流行性感冒可傳染期為發病前1到2天至症狀出現後3到5天，潛伏期約1到4天；新冠肺炎發病前2天就可能有傳染力，確診病人發病後呼吸道病毒持續排出的時間雖無定論，國內經驗與國際文獻推斷，確診病人上呼吸道檢體可持續檢測SARS-CoV-2核酸陽性平均可達兩星期以上；麻疹可傳染期為出疹前後四天，潛伏期為出疹前7到18天，出疹期約4到8天；諾羅病毒可傳染期從症狀出現到急性腹瀉停止後48小時，潛伏期為24至48小時，症狀持續約 24到48 小時。

何承懋表示，清潔病人污染的空間須根據病毒類型選擇，流感、新冠肺炎與麻疹屬於有外套模的病毒，用市售酒精就能有效殺菌，但諾羅病毒沒有外套模，清潔需使用漂白水，市售含次氯酸鈉的漂白水濃度約為5到6%，環境消毒時建議自行配製濃度1000ppm漂白水，使用20cc市售漂白水加入1公升清水；嘔吐物及排泄物清潔，建議配製5000ppm漂白水，可用100cc漂白水加入1公升清水來使用。用對方法，就能遏阻病毒傳播。