彰化春節醫院開診時間表這裡查 公費流感疫苗即將用罄 可速接種
春節期間彰化縣仍有13家急救責任醫院急診全天24小時候診，彰化衛生局網頁也整理出各醫院春節門診時段供民眾參考，而春節連假期間也是流感等呼吸道疾病流行高峰期，公費流感疫苗即將用罄，尚未接種民眾可儘速至合約院所接種。
為防範流感等呼吸道疾病，彰化衛生局提醒民眾要勤洗手、戴口罩，做好個人防護，今年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，尚未接種民眾可儘速至合約院所接種。
而國際麻疹疫情也正流行，截至去年底全國已有29例，衛生局也提醒民眾若欲前往東南亞國家等流行地區旅遊洽公，可先接種麻疹疫苗，降低感染風險。
衛生局表示，醫院春節門診時段及科別與平常不相同，若過年期間有就醫需求，可先上網查詢門診時段和科別，就醫前也務必留意醫院實際開診情形。而各診所春節期間開診情況，民眾可至健保署網站(https://ppt.cc/fDAyfx)或透過手機下載「全民健保行動快易通」APP查詢特約醫療院所服務時段。
彰化縣衛生局也整理出春節期間各醫療院所服務開診時間表，可查詢衛生局網站
https://www.chshb.gov.tw/node/219117400
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