彰化家扶燈籠開賣 暖心小四生捐紅包 爌肉飯名店買燈籠送客人

彰化家扶中心為籌募家扶兒獎助學金，在全縣規畫40個義賣據點將陸續開賣到元宵節，昨天一名小四學生捐出3個紅包贊助家扶，彰化排隊名店阿泉爌肉飯老闆謝泊宏也認購200個古早燈籠，送給帶著小朋友來吃爌肉飯的客人，號召大家一起做公益。

「阿泉爌肉飯」老闆謝泊宏最近不僅才贊助彰化家扶500碗爌肉飯，也聯合彰化另三家名店老担阿璋肉圓贊助300碗肉圓、水根行580包肉乾、寶珍香300盒十兩大餅一起招招待家扶兒，讓他們過年前把美食帶回家。

彰化家扶25到27日已在彰化市永樂街、家樂福彰化店先開賣古早燈籠，謝泊宏也率先買200個，由於「阿泉爌肉飯」常大排長龍，謝泊宏今天將燈籠送給帶著小朋友的民眾，小朋友看到家長買爌肉飯，他們還有燈籠拿，都笑得開懷，提前感受到過年氛氛。