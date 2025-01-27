聽新聞
0:00 / 0:00

紫南宮發財金 地產商還320萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投竹山紫南宮以借發財金聞名，廟方統計2024年借還金總額，借出發財金約4億元，還金則超過7億元。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮以借發財金聞名，廟方統計2024年借還金總額，借出發財金約4億元，還金則超過7億元。記者賴香珊／攝影

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，廟方統計2024年共借金約4億元，還金逾7億元，有地產商人一次就還320萬元，今年元旦至今已借出4000萬元。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，因求財靈驗，香火鼎盛，廟內三大重頭戲是借發財金、發招財錢母、正月十六呷丁酒，每年吸引大批信眾參香，農曆春節、周末連假人潮洶湧。

紫南宮統計2024年借還金總額，廟方表示，去年借出發財金約4億元，信眾還金則逾7億元，其中一名陳姓地產商人，借金600元，一次就還320萬元，是去年最高單筆還金。

想借發財金，須先向土地公擲筊，第1次就擲到聖筊可借到600元，第2次才同意就遞減為500元，以此類推，確認借金數字後，再持身分證件登記即可。而因民眾還金通常酌增金額，甚至加倍奉還，還金總額總是比借金多。

紫南宮借發財金服務，是因早年民眾生活較困苦，廟方為幫助地方子弟，由土地公「借金」給居民，不少人借金投資創業有成後，便還款答謝，後也吸引外地信眾前往借金，才擴大開放借、還發財金，超過10年。

紫南宮表示，農曆新春期間，歡迎十方大眾來廟裡走春，拜土地公借發財金。通常建議1年內還金，最好是隔年春節之前，還金是按自身財務狀況評估，量力而為，可以還金後再求發財金，財氣不斷。

土地公 發財金 紫南宮

延伸閱讀

紫南宮去年借金4億回收7億 他最猛「借600元還了320萬」

跟宮廟借發財金600元 他還金帶千元鈔問：可否找400元？

讓小錢滾大錢！命理師曝求發財金4步驟 「3禁忌」做錯恐破財

銀行領蛇年開運小物！ 一文看各家發財金、發財水如何領？

相關新聞

紫南宮發財金 地產商還320萬

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，廟方統計2024年共借金約4億元，還金逾7億元，有地產商人一次就還320萬元，今年元旦至今...

廣角鏡／捐沐浴車回報

台中市暖心慈善協會創辦人呂怡珍（潔西卡）母親當年病逝前幾日，曾接受沐浴車服務，她感動母親辭世前走得安詳有尊嚴，發願要捐沐...

騎士取巧逆向 東彰道路險象環生

彰化縣東彰道路農曆年前剛全線通車，不少騎士在大村鄉美港路418巷口，逆向騎上東彰道路，險象環生，警方說可開罰最高1800...

春節到彰化田尾公路花園走春 這裡可免費停車

彰化縣田尾公路花園是春節期間熱門旅遊勝地，田尾園藝特定區停五停車場第一期工程也趕在春節前完工驗收，試營運間免費停車，民眾...

「女媧主燈」醜出新高度像文英阿姨昔扮巨蛇娘娘？盧秀燕：也想看本尊

台中今年春節，不只「方文山的春聯」、「蛇麼咚咚」小提燈討論度高，就連燈會的女媧主燈，顏值也引起關注。市長盧秀燕說，「醜超...

彰化東彰才全線通車 北段大村段騎士逆向行駛好危險

彰化縣東彰道路農曆年前全線通車，將有效紓解春節交通輸運，但近日卻傳出大村鄉東彰路9段與美港路418巷路口，許多騎士逆向行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。