紫南宮發財金 地產商還320萬

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，廟方統計2024年共借金約4億元，還金逾7億元，有地產商人一次就還320萬元，今年元旦至今已借出4000萬元。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，因求財靈驗，香火鼎盛，廟內三大重頭戲是借發財金、發招財錢母、正月十六呷丁酒，每年吸引大批信眾參香，農曆春節、周末連假人潮洶湧。

紫南宮統計2024年借還金總額，廟方表示，去年借出發財金約4億元，信眾還金則逾7億元，其中一名陳姓地產商人，借金600元，一次就還320萬元，是去年最高單筆還金。

想借發財金，須先向土地公擲筊，第1次就擲到聖筊可借到600元，第2次才同意就遞減為500元，以此類推，確認借金數字後，再持身分證件登記即可。而因民眾還金通常酌增金額，甚至加倍奉還，還金總額總是比借金多。

紫南宮借發財金服務，是因早年民眾生活較困苦，廟方為幫助地方子弟，由土地公「借金」給居民，不少人借金投資創業有成後，便還款答謝，後也吸引外地信眾前往借金，才擴大開放借、還發財金，超過10年。

紫南宮表示，農曆新春期間，歡迎十方大眾來廟裡走春，拜土地公借發財金。通常建議1年內還金，最好是隔年春節之前，還金是按自身財務狀況評估，量力而為，可以還金後再求發財金，財氣不斷。