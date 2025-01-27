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騎士取巧逆向 東彰道路險象環生
彰化縣東彰道路農曆年前剛全線通車，不少騎士在大村鄉美港路418巷口，逆向騎上東彰道路，險象環生，警方說可開罰最高1800元；彰化台74甲線東外環有水鹿衝進車道，撞凹車身，八卦山沿線常發生水鹿衝撞狀況，駕駛小心。
東彰道路24日全線通車，但通車當晚就有人拍到不少機車騎到大村鄉美港路418巷口時，無視地上「禁止左轉」，直接逆向轉入東彰路9段，騎了數十公尺，再穿越東彰路口到對面巷弄，險象環生。
不少汽車駕駛被逆向機車嚇到，原來騎士不想多騎百公尺轉到對向車道，直接逆向轉彎，員林警分局表示，根據道路交通管理處罰條例，逆向行駛可處600至1800元罰鍰，警方會加強取締。
一名女駕駛前天行經台74甲線彰化段時，一隻大水鹿突從邊坡衝進車道，女駕駛驚聲尖叫踩煞車，水鹿撞上擋風玻璃翻了一圈，落地後奔到對向車道離去。
近年在八卦山沿線北彰台74甲線、139線、彰南路及南彰化田中鎮山腳路、社頭鄉清水岩步道一帶水鹿頻繁出現。彰化縣府農業處表示，已針對水鹿出沒頻繁路段設告示牌，提醒用路人。
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