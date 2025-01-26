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春節到彰化田尾公路花園走春 這裡可免費停車

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田尾公路花園是春節期間熱門旅遊勝地，民眾可踩三輪車遊公路花園。圖／彰化縣政府提供
田尾公路花園是春節期間熱門旅遊勝地，民眾可踩三輪車遊公路花園。圖／彰化縣政府提供

彰化縣田尾公路花園是春節期間熱門旅遊勝地，田尾園藝特定區停五停車場第一期工程也趕在春節前完工驗收，試營運間免費停車，民眾春節可安排遊田尾公路花園、及鄰近的溪州鄉溪州公園「花在彰化」活動賞花、買花、拍美照。

田尾公路花園從年前就很熱鬧，民眾趕在過年前到公路花園採買各式應景花卉，春節期間也是民眾賞花走春熱門行程，民眾可踩三輪車遊公路花園。為因應春節將會湧進大批遊客，縣府也在民族路一段新闢「田尾園藝特定區停五停車場」，並趕在春節前完成先試營運，即日起開放民眾免費臨時停車。

彰化縣政府交通處表示，「田尾園藝特定區停五停車場」鄰近公路花園、怡心園等知名景點，設有汽車停車位58格，包含2格身障、2格婦幼車位，及機車停車格29格，歡迎民眾多加使用。

而鄰近的溪州鄉溪州公園的「花在彰化」活動也將在大年初一29日開幕，展出到元宵節2月12日，每天上午9時至下午6時免費入園，今年以「花繪城事」為主題，融合花卉藝術、沉浸式體驗彰化的人文、自然與產業，還有假日嘉年華、國際團隊演出、數位集章抽獎及特色市集等活動，民眾可一次順遊田尾和溪州，來趟春節賞花豐富之旅。

田尾公路花園是春節期間熱門旅遊勝地，民眾可踩三輪車遊公路花園。圖／彰化縣政府提供
田尾公路花園是春節期間熱門旅遊勝地，民眾可踩三輪車遊公路花園。圖／彰化縣政府提供
田尾園藝特定區停五停車場第一期工程也趕在春節前完工驗收，試營運間免費停車。圖／彰化縣政府提供
田尾園藝特定區停五停車場第一期工程也趕在春節前完工驗收，試營運間免費停車。圖／彰化縣政府提供
田尾公路花園是春節期間熱門旅遊勝地，民眾可踩三輪車遊公路花園。圖／彰化縣政府提供
田尾公路花園是春節期間熱門旅遊勝地，民眾可踩三輪車遊公路花園。圖／彰化縣政府提供

彰化 春節 賞花

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