「女媧主燈」醜出新高度像文英阿姨昔扮巨蛇娘娘？盧秀燕：也想看本尊

台中今年春節，不只「方文山的春聯」、「蛇麼咚咚」小提燈討論度高，就連燈會的女媧主燈，顏值也引起關注。市長盧秀燕說，「醜超出新高度」、「像文英阿姨的巨蛇娘娘」，好像開出一條創意跑道，「我很好奇也想想去看看」。

台中市長盧秀燕表示，開始放春節連假，網友也特別活潑、活躍，最近看了很多網路上的評論，包括台中小提燈，大家好奇「這是『蛇』麼咚咚？」就給它取個名字叫「『蛇』麼咚咚」，也因為討論度高。

因高雄市議員邱于軒在自己的臉書公布提供台中市元宵小提燈給民眾免費索取，還感謝台中市長盧秀燕聽到家長期待燈籠的心聲，趕在過年前，滿足孩子和家長的心願，引起台中議員抨擊。

盧秀燕說，台中小提燈吸引南來北往其他縣市民眾熱烈索取，很多的民眾、民意代表紛紛來索取。台中市在地也是很多民眾迫不及待，都透過各種管道，希望包括透過民意代表等取得。

盧秀燕說，過完年以後，全台灣場地幅員最大的中台灣元宵燈會會登場，緊鑼密鼓籌備當中，動用5個局處、5個區域大範圍佈燈，會是台灣腹地佔地最廣的一個燈會，就在中央公園裡面，前兩年大家真的逛到腿軟，充滿過年的氛圍。

有網友看到我們的主題燈「女媧」造型，網友開玩笑說很像陳玉勳導演電影作品「熱帶魚」文英阿姨扮演的巨蛇娘娘。

盧秀燕表示，她看過那部電影，因此自己也覺得很傳神，不過很多人說這次的造型實在蠻好笑的，覺得我們有點另類、走比較特殊的風格，就是「醜得很可愛」、「醜出了新高度」，「醜美」(台語)。因為現在的社會，唯美不一定是極致的追求，有時候走出特色反而引起了話題，所以這兩天她看到很多的民眾討論說他「醜出新高度」，她覺得這個形容詞蠻有趣的。