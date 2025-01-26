彰化東彰才全線通車 北段大村段騎士逆向行駛好危險

彰化縣東彰道路農曆年前全線通車，將有效紓解春節交通輸運，但近日卻傳出大村鄉東彰路9段與美港路418巷路口，許多騎士逆向行駛，甚至差點撞上小客車，險象環生，警方表示，將會加強取締，請民眾遵循標誌行駛確保安全。

東彰道路全長28公里斥資88億元，其中最後一段北段工程全長約10.4公里，行經花壇、大村、員林，本月18日從大村鄉的中正東路到台76線林厝交流道路段先通車，24日花壇鄉台74甲線到大村鄉的中正東路通車通車後，已全線通車。

但才剛全線通車就亂象叢生，有民眾拍到通車當晚就有數十輛機車騎到大村段的東彰路9段與美港路418巷口時，無視地上清楚標示「禁止左轉」，直接違規左轉逆向騎數十公尺，再穿越東彰路口到對面巷弄。

有逆向機車還差點和小客車撞上，也有小客車駕駛被逆向機車嚇到，原來是部分機車騎士貪圖方便，不想再多騎百公尺再轉到對向車道，直接逆向行駛。