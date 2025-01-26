春節假期長餐廳生意好？ 業者：要等初二過後春酒商機

春節年假長達9天，民眾的休假時間多，對餐飲市場會是利多？台中市餐飲業者認為，假期長許多民眾紛規畫出國，加上中部傳產業景氣不佳，以及餐廳人手不好找，都形成不利因素，事實上並沒有想像中的好。

一家大型義法料理餐廳負責人說，假期長，有利於出國旅遊，許多老客戶紛紛出國，歐美、東南亞都有，要不就是去環島、出遊，除了除夕滿桌，其他時間客人沒那麼密集。另則是，中部的傳產業，像是工具機、機械業過了慘淡的一年，再加升息和通膨，感覺得出來大家的消費轉趨保守，出手沒有以往那麼大方

還有就是工作人員不好找，許多年輕人寧可不要春節時的雙薪，營運上也受壓力。一些小型餐廳，只要有1、2位員工不想加班，生意幾乎就停擺，老闆也索性讓大家休息，因此很多甚至除夕到初二都不營業。

另家中型老饕餐廳盧姓業者說，除夕夜餐廳客滿是預期中的，初一他讓忙碌的員工休息一天，初二恢復營業，但初二回娘家，許多人選擇在家裡聚餐，生意尚未滿。

他也感嘆人手不好找，平常日就要多發獎金了，過年一定是雙薪，要穩得住員工，生意才做得下去。他分析，假期長，許多人出門旅遊，所以風景區的餐廳應該會不錯，但是市區裡的餐廳生意就不會那麼好，要到初二回娘家之後，初三開始有人約喝春酒，以及初四開工之後，餐飲業才逐步迎來春酒的旺季。