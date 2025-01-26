病重母親曾接受沐浴服務 她發心募資如願一起捐出沐浴車回報

台中市民「潔西卡」的母親病逝前，曾因重病接受沐浴車服務，她感動母親離世前走得安詳有尊嚴，發願要捐沐浴車回報，她透過「台中市暖心慈善協會」歷經多年努力募資，昨天終於如願，在神岡區捐出一輛全新沐浴車給長照服務機構，她當場感謝每一位參與慈善捐款的善心人士。

台中市暖心慈善協會創辦人潔西卡，在捐贈儀式中說，她母親當年突然病重，家中一時手足無措，經由台中市衛生局推薦，她和家人第一次接觸到長照2.0中的到宅沐浴車服務，聯繫後，服務人員迅速抵達，為母親全身式沐浴，她說母親在病痛中感受到久違的舒適與尊嚴，臉上也浮現安詳的神情；母親的病情變化極快，幾天後離世。

潔西卡表示，當時她心中留下深刻的感激與溫暖，深知對許多行動不便的家庭，沐浴車是身體上的清潔，更是一種心理的撫慰與支持，她當時感動並立下心願，希望有一天能將這樣的服務帶給更多需要的人。

慈善協會這次捐贈的全新沐浴車，配備先進的設備與功能，讓長照機構服務範圍將進一步擴大，為更多臥床或行動不便的台中市民提供無微不至的照護。

獲贈沐浴車的台中市奧莉赫慈善發展協會表示，這次的捐贈行動，實現了個人對社會的深情承諾，也為長照服務注入了新的能量。