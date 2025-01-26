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颱風和寒流影響百合減產5成價格攀高 花農：20多年來首見
台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成因應農曆過年需求，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年減少約5成，在后里種植百合20多年的花農羅弘奇說，他第一次遇到這麼嚴重情形。
農曆年前，許多人會買百合花回家佈置，百合花喜氣花大，后里是全台主要百合生產地區，最近花農忙著採收上市。
台灣百合產業發展協會榮譽理事長羅弘奇在后里種植百合花20多年，他說去年底颱風剛好是后里地區百合花種植期，今年氣溫偏低，日照不足，百合產期延後，年後量會多，但目前市場供應量比往年減少約5成，目前採收不到往年一半量，他說自己第一次遇到這麼嚴重情形。
后里是台灣最大的冬季百合產區，產量占約7成，種植面積80公頃，每年出貨約2500萬支，農民說，今年年節，一把5支的產地批發原可賣到250元，今年可賣到450至500元間。
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