快訊

台南規模5.7「屬0121嘉義大埔餘震」氣象署：未來仍有規模5地震

黃仁勳一句話戳破量子電腦泡沫 但量子密碼將率先實現

iPhone 13 Pro換iPhone 16 Plus超有感！他大讚1功能變強大：提升超多

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風和寒流影響百合減產5成價格攀高 花農：20多年來首見

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年減少5成。記者游振昇／攝影
台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年減少5成。記者游振昇／攝影

台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成因應農曆過年需求，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年減少約5成，在后里種植百合20多年的花農羅弘奇說，他第一次遇到這麼嚴重情形。

農曆年前，許多人會買百合花回家佈置，百合花喜氣花大，后里是全台主要百合生產地區，最近花農忙著採收上市。

台灣百合產業發展協會榮譽理事長羅弘奇在后里種植百合花20多年，他說去年底颱風剛好是后里地區百合花種植期，今年氣溫偏低，日照不足，百合產期延後，年後量會多，但目前市場供應量比往年減少約5成，目前採收不到往年一半量，他說自己第一次遇到這麼嚴重情形。

后里是台灣最大的冬季百合產區，產量占約7成，種植面積80公頃，每年出貨約2500萬支，農民說，今年年節，一把5支的產地批發原可賣到250元，今年可賣到450至500元間。

台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年減少5成。記者游振昇／攝影
台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年減少5成。記者游振昇／攝影
台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年減少5成。記者游振昇／攝影
台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年減少5成。記者游振昇／攝影

后里 農曆過年 颱風

延伸閱讀

今晚強冷空氣直衝南下氣溫驟降 吳德榮：小年夜寒流報到恐5度以下

明起寒流南下氣溫驟降又轉濕冷 除夕清晨北台灣下探7度

南部空汙亮橘燈 粉專：小年夜寒流來才會明顯改善

最強寒流27日來襲 農友注意蓮霧、高接梨最易受損

相關新聞

台中女媧主燈嚇人？ 掀起朝聖熱

全台元宵燈會陸續登場，台中水湳中央公園的主燈「女媧」還在試燈，但「人面蛇身」讓不少人「嚇破膽」，網友笑稱「醜出新高度」評...

颱風和寒流影響百合減產5成價格攀高 花農：20多年來首見

台中后里是百合花主要產區，花農最近忙著收成因應農曆過年需求，但因去年颱風和最近連續寒流來襲，百合產期延後，年前產量比去年...

南投燈會璀璨登場 縣長許淑華、貓貓蟲咖波同框賣萌

南投燈會今晚開幕，縣長許淑華和人氣萌寵「貓貓蟲咖波」同框賣萌，點亮13公尺高的主燈「拾來富貴」，周湯豪等重量級歌手接力開...

錯過彰化月影燈季emoji小提燈 還有2波領取機會

2025彰化月影燈季系列活動「樂翻寒假」，今晚在八卦山大佛風景區九龍池前廣場登場，縣長王惠美與大小朋友一同觀賞YOYO家...

化恐懼為藝術！南投虎山藝術館小龍共舞 欣賞多變與象徵意義

世界文化中，不少地區視蛇為智慧、神秘的象徵，卻也伴隨民俗禁忌。南投縣文化資產學會春節期間在中興新村虎山藝術館舉辦「蛇來運...

彰化市春節市集連開9天 街頭燈海美景瀰漫濃濃年味

迎接春節，彰化市公所推出「半線‧古城慶典之都系列活動」，「廟街鬧市春節市集及亮點彰化城活動」今天率先登場，市集長達9天、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。