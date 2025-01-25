南投燈會璀璨登場 縣長許淑華、貓貓蟲咖波同框賣萌

南投燈會今晚開幕，縣長許淑華和人氣萌寵「貓貓蟲咖波」同框賣萌，點亮13公尺高的主燈「拾來富貴」，周湯豪等重量級歌手接力開唱，讓遊客也跟著勁歌熱舞，壓軸由無人機在夜空中排列出巨大版貓貓蟲咖波，搭配高空煙火秀，熱情迎接遊客暢遊南投。

南投燈會今年邁入第十年，以「拾光豐稔」為主題，晚間在南投縣會展中心點燈開幕，展現文化與觀光豐碩成果。縣長許淑華和「貓貓蟲咖波」同框耍萌，逗的大人小孩哈哈笑。在滿場熱情民眾高喊倒數聲中，來賓一起點亮「拾來富貴」主燈，如同神奇寶貝的傑尼龜、噴火龍主燈，以迪士尼花車效果亮起，瞬間吸引小朋友的目光。

許淑華說，去年南投燈會締造550萬人次參觀，創造33億元商機，還獲得4項國際設計大獎，要特別感謝前縣長林明溱打下基礎，立委游顥及馬文君爭取觀光署補助，讓南投燈會一年比一年更有看頭。

南投燈會融入宜居城市理念，規劃11個主題燈區。聯名貓貓蟲咖波的無人機空表演並結合煙火秀演出、水舞劇院、新春特演、景觀花海豐富多元的內容，今晚開幕人潮絡繹不絕，領取小提燈及貓貓蟲咖波聯名小紅包的人龍，一眼看不到盡頭。

晚間6時水舞劇院，除了水舞秀外，晚間還安排新春特別節目，由超級星光大道的林道遠、聲林之王的李芷婷等實力派歌手接力演出，再由周湯豪壓軸演唱。黃姓遊客說，今年燈會節目更加精彩、動感，在台下跟著唱歌跳舞，實在HIHG翻了。