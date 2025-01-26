台中女媧主燈嚇人？ 掀起朝聖熱

全台元宵燈會陸續登場，台中水湳中央公園的主燈「女媧」還在試燈，但「人面蛇身」讓不少人「嚇破膽」，網友笑稱「醜出新高度」評價兩極；桃園2025年台灣燈會主燈「無限樂園」幾何造型，神似「貪食蛇」。

高雄、桃園燈會今年都找來日本超人氣IP，高雄燈會與「Chiikawa吉伊卡哇」合作，桃園則攜手「Pokémon寶可夢」；反觀主打「慶典城市」的台中，今年台中燈會不但沒大咖聯名，也不走可愛路線。

2月8日至23日才登場的2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，是以「女媧」為設計主軸，「人面蛇身」高12公尺、蛇身長20公尺，蛇身還能往前移動30公尺，沒想到主燈一出，迅速在網路掀熱議。

不少路人光經過台中燈會會場中央公園，就被主燈「驚嚇」，忍不住拍下各種「路人視角」照片po上網，各大社群廣傳不同角度「女媧照」。

面對這座挑戰審美觀極限的女媧主燈，網友毒舌評論：「看了背脊發涼」、「史上最驚悚燈會」、「好像文英阿姨在電影裡經典的蛇姬造型」等不留情的留言。

但也有許多網友認為：「女媧本人沒那麼醜耶」、「明明就醜美醜美」、「人家女媧是走內涵路線，要你實際來看才能感受她的魅力」、「的確很醜卻讓人難以忘懷」。

「女媧」主燈伴隨著網路評論，帶動台中燈會的話題性，反而觸動各地民眾的好奇神經，紛紛想到現場「朝聖」，並po出照片嚇人；「女媧主燈醜出新高度」，意外殺出一條血路，開創出獨門招牌，獲得超高熱度。

2025台灣燈會在桃園，主燈未循往例有鮮明生肖特徵外表，而是採抽象概念的「無限」符號幾何造型；雖然主燈看不出生肖圖騰，但據了解，點燈之後，燈光秀將有特殊光影在主燈結構不斷流動，概念類似早起手機遊戲「貪食蛇」，既有復古情懷，也象徵科技與傳統節慶結合。

今年台灣燈會分為「主燈展演場」和「光的遊戲場」2個展區，現場超過300件燈飾與裝置藝術，巨型寶可夢「卡比獸」與「皮卡丘」也將在青塘園亮相，市長張善政即在臉書喊出「皮卡丘！快使出十萬伏特」，邀請各地寶可夢訓練家2月7日後，來桃園打卡。