台中一中商圈春節市集開跑 逛市集、抽好禮、享美食

走春好去處！台中一中商圈即日起至2月9日舉辦為期17天的《蛇來一中‧舞春市集》活動，今(25)日於水利大樓前廣場舉行開幕式，特別邀請Premier 12棒球賽事冠軍球員-潘傑楷現身站台，與市府經發局長張峯源及貴賓一同發送888份新春紅包。

現場還推出消費滿百享摸彩、好運翻牌送商圈消費券等活動，歡迎大家到一中商圈享用美食節目《夜市王》競賽美食、走春、購物，蛇年好運旺旺來。

張峯源表示，濃厚年節氛圍一中商圈今年一樣不缺席，除邀請冠軍球員潘傑楷一同送出888份紅包、與民眾熱情互動，今天開幕還送出摸彩大獎50吋電視、30吋行李箱等獎品，與市民迎接新春喜氣。

今年商圈還推出兩大活動，讓大家新年期間到商圈能採購新衣抽好禮，還能吃到登上美食節目《夜市王》的9家必吃美食，如8兩雞排、一中蠔大一口-蚵蛋燒、一中21臭豆腐、一中豐仁冰、蘇坤蔚牛排、益香轟炸魷魚、食的初職人炸蛋雞滷飯、半月燒及桐生日式可麗餅。

另外，活動也邀請棒球12強冠軍球員-潘傑楷現身代言，與民眾互動並送上親筆簽名球，迎接新春「team taiwan」熱血歡呼。

一中商圈主委陳信志說明，一中商圈新春市集一向以各種美食出名，今年參與攤位數量更是繁多，吃喝玩樂都可以在一中商圈體驗，絕對讓消費者滿意。

活動期間匯聚的各式各樣攤位，提供民眾別具風格的購物體驗，在購物的同時，感受濃厚年味文化及現代音樂的交織魅力，所帶來的視覺與聽覺雙重享受。

此次市集期間推出「滿額線上抽」、「蛇舞好運翻翻牌」活動，即日起至2月9日到一中商圈會員店家消費滿100元，即可獲得摸彩序號券一張，將抽出2台iPhone16及多項好禮。

另於26日至28日到市集服務台參與翻牌任務遊戲，就能領取商圈消費券，享用一中商圈必吃美食，盼這次17天的走春市集活動，能帶來熱鬧新年氣氛，並提升商圈店家營業額。

張峯源補充，為活絡台中市商圈，市府與管委會齊心協力推動商圈發展，去年6月及11月辦理物調券活動共發放70萬份，其中一中商圈發放1.2萬份。各商圈店家也響應台中購物節活動，推出各式優惠折扣，台中購物節消費登錄金額破353億元，持續帶動地方經濟及店家營收。

另外，去年度更推薦一中商圈參加經濟部商業發展署舉辦的2024全國卓越商圈獎競賽，不但不負眾望從全國商圈中脫穎而出，榮獲「最佳友善環境獎」，近期網路溫度計公布「全台商圈」網路口碑聲量排行榜，一中商圈也是名列前茅。

張峯源說，春節期間，經發局將與各局處持續做好新春市集督導工作，輔導商圈做好商品標示、噪音管理、垃圾清運等，歡迎大家走進商圈，安心吃、安心逛，過好年。