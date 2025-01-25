錯過彰化月影燈季emoji小提燈 還有2波領取機會

2025彰化月影燈季系列活動「樂翻寒假」，今晚在八卦山大佛風景區九龍池前廣場登場，縣長王惠美與大小朋友一同觀賞YOYO家族及佩佩豬表演，發放2000個特別版emoji「笑到併軌」表情符號小提燈，眾人樂翻天。

王惠美表示，今天發送特別版emoji小提燈「笑到併軌」表情符號，如果錯過了，在2月8日元宵節前夕、2月14日情人節，也都還有特別版本的emoji表情符號，以及限量發送小提燈。

彰化月影燈季系列活動「樂翻寒假」活動，有YOYO家族的表演及佩佩豬，還有缺席舞團小丑秀、大氣球吃人秀、歡樂小丑魔術秀等，廣受小朋友們喜愛，氣氛很嗨。

王惠美表示，今年獲選觀光署台灣觀光100亮點，在彰化有5個景點，包括八卦山大佛、扇形車庫、鹿港老街、田尾公路花園、台灣優格餅乾學院，再加上「2025花在彰化」「員林燈會」「彰化自然生態教育中心(白色海豚屋)」共8個集章地點，以LINE掃描指定QRcode，完成2個即獲得1次抽獎資格，最高累計4次抽獎機會，有iphone15、switch等豐富獎項。

王惠美說，「2025花在彰化」在溪州公園，從大年初一到十五(1月29日至2月12日)，今年活動除了有花卉藝術之外，也結合SDGs理念，結合科技投影，規劃夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區；在小展館「植空間」，過去只有一個展覽，這次小展館有三個檔期不同的花藝作品展，還邀請馬來西亞、非洲、南美洲和菲律賓等4國團隊，讓大家不用出國也能看到國際表演。