聽新聞
0:00 / 0:00
化恐懼為藝術！南投虎山藝術館小龍共舞 欣賞多變與象徵意義
世界文化中，不少地區視蛇為智慧、神秘的象徵，卻也伴隨民俗禁忌。南投縣文化資產學會春節期間在中興新村虎山藝術館舉辦「蛇來運轉」工藝美術展覽，會員巧思創作和收藏，讓大家認識「小龍」在文化藝術中的豐富意涵。
「蛇來運轉」工藝美術展覽，匯聚南投縣多位美術藝術家、工藝家、文物收藏家作品，他們都是南投縣文化資產學會會員，透過藝術創作探索蛇在自然界和文化中的重要性及象徵意義。
文化資產學會理事長梁志忠說，蛇是12生肖之一，也是不少信仰中的重要圖騰，排灣族就認為百步蛇是祖先，百步蛇也是貴族專屬紋飾，百步蛇圖紋大量出現在雕刻、日常用品及服飾上。但對於蛇的恐懼，自古就存在，都深刻地留存在人類歷史，國人常以「小龍」避說「蛇」字，在藝術創作上，蛇的呈現也存在許多轉化。
「蛇來運轉」主題展作品包括陶藝、漆器、竹藝、皮雕、繪畫、琉璃、布藝、草編、書法、水墨、刺繡、木雕、葫蘆雕、掐絲、琺瑯、攝影、染布、印刷、花藝、紙雕、石藝、銅雕等共計二百多件，在虎山藝術館一與二樓各展廳展出。
這次「蛇來運轉聯展」從會員創作作品或精心蒐藏的工藝品、藝術品及收藏品，生動的繪畫和雕塑，展現蛇的矯健姿態，或以抽象的圖騰，讓蛇融入日常生活中，或透過轉化創作，展現蛇的正面寓意或吉祥象徵。
例如，以蛇修長的體型為特點雕塑，從正面看是大紅色喜氣洋洋的「福」字，反向看則是一條昂首吐信的靈蛇。還有玻璃藝術家創造「龍蛇共舞」的雕塑作品，透過萌新造型，不覺可怕反而可愛討喜。
梁志忠說，文化資產學會每年春節期間舉辦「生肖主題特展」，今年邁入第九年，期望保存文化資產，更能讓民眾感受年節氣氛，歡迎新春期間，大家能到虎山藝術館走春，認識蛇在藝術文化中多變的面貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言