化恐懼為藝術！南投虎山藝術館小龍共舞 欣賞多變與象徵意義

世界文化中，不少地區視蛇為智慧、神秘的象徵，卻也伴隨民俗禁忌。南投縣文化資產學會春節期間在中興新村虎山藝術館舉辦「蛇來運轉」工藝美術展覽，會員巧思創作和收藏，讓大家認識「小龍」在文化藝術中的豐富意涵。

「蛇來運轉」工藝美術展覽，匯聚南投縣多位美術藝術家、工藝家、文物收藏家作品，他們都是南投縣文化資產學會會員，透過藝術創作探索蛇在自然界和文化中的重要性及象徵意義。

文化資產學會理事長梁志忠說，蛇是12生肖之一，也是不少信仰中的重要圖騰，排灣族就認為百步蛇是祖先，百步蛇也是貴族專屬紋飾，百步蛇圖紋大量出現在雕刻、日常用品及服飾上。但對於蛇的恐懼，自古就存在，都深刻地留存在人類歷史，國人常以「小龍」避說「蛇」字，在藝術創作上，蛇的呈現也存在許多轉化。

「蛇來運轉」主題展作品包括陶藝、漆器、竹藝、皮雕、繪畫、琉璃、布藝、草編、書法、水墨、刺繡、木雕、葫蘆雕、掐絲、琺瑯、攝影、染布、印刷、花藝、紙雕、石藝、銅雕等共計二百多件，在虎山藝術館一與二樓各展廳展出。

這次「蛇來運轉聯展」從會員創作作品或精心蒐藏的工藝品、藝術品及收藏品，生動的繪畫和雕塑，展現蛇的矯健姿態，或以抽象的圖騰，讓蛇融入日常生活中，或透過轉化創作，展現蛇的正面寓意或吉祥象徵。

例如，以蛇修長的體型為特點雕塑，從正面看是大紅色喜氣洋洋的「福」字，反向看則是一條昂首吐信的靈蛇。還有玻璃藝術家創造「龍蛇共舞」的雕塑作品，透過萌新造型，不覺可怕反而可愛討喜。