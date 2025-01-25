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彰化市春節市集連開9天 街頭燈海美景瀰漫濃濃年味

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
迎接春節，彰化市從今天傍晚起，6個主題燈區同時點燈，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。記者劉明岩／攝影
迎接春節，彰化市從今天傍晚起，6個主題燈區同時點燈，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。記者劉明岩／攝影

迎接春節彰化市公所推出「半線‧古城慶典之都系列活動」，「廟街鬧市春節市集及亮點彰化城活動」今天率先登場，市集長達9天、近120個攤位，規模勝過往年，燈飾主題也多達6個，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。

彰化市長林世賢今天傍晚5點半，在慶安宮前主持春節市集開幕式並點亮街區燈飾，永樂街350公尺及民族路長達600公尺街區燈飾、三角公園圓環的Q蛋蛇花燈、彰化藝術館與彰化公所廣場前彩繪燈籠，以及慶安宮、元清觀廟宇的節慶燈飾，都同步點亮，讓彰化市成了燈海城市。

今年的春節市集，提前從年前1月25日（農曆12月26日）開始到2月2日（農曆正月初五）結束，總共9天，串連兩個街區，包括1月25日（農曆12月26日）從永樂街揭開市集序幕、1月29日（農曆正月初一）民族路主會場啟動，兩個街區總共將近120個攤位。

林世賢表示，這次街區燈飾共有6個燈景主題，分別是三角公園圓環的「主燈-Q蛋蛇花燈」、民族中華路口至民族永樂街口的「煥然一新」、民族永樂街口至民族華山路口的「水到渠成」、民族華山路口至民族曉陽路口的「漫天星斗」、永樂民族路口至永樂民生路口的「萬福迎春」，以及永樂民生路口至永樂中山路口的「團圓時刻」，燈飾展期到3月2日，每天晚上6時至10時亮燈。

林世賢指出，為發揚彰化古城的靈魂、保持古城的溫度，在今天的春節市集開跑之後，緊接著「四城門小旅行」（1月29日大年初一）、「新春盛典-向天公借膽系列活動（初一至十五）」依序熱鬧登場，最後還有2月15日的「彰化古城踩街國際嘉年華」，精彩活動將一波波展開。

有關系列活動資訊可至「彰化市公所」臉書或市公所官方網站：（https://www.changhua.gov.tw/）查詢。

彰化市「廟街鬧市春節市集及亮點彰化城活動」今天傍晚登場，在永樂街慶安宮前有精彩表演，吸引許多民眾觀賞。記者劉明岩／攝影
彰化市「廟街鬧市春節市集及亮點彰化城活動」今天傍晚登場，在永樂街慶安宮前有精彩表演，吸引許多民眾觀賞。記者劉明岩／攝影
彰化市「廟街鬧市春節市集及亮點彰化城活動」今天傍晚由市長林世賢等人點燈後，正式登場。記者劉明岩／攝影
彰化市「廟街鬧市春節市集及亮點彰化城活動」今天傍晚由市長林世賢等人點燈後，正式登場。記者劉明岩／攝影
迎接春節，彰化市從今天傍晚起，6個主題燈區同時點燈，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。記者劉明岩／攝影
迎接春節，彰化市從今天傍晚起，6個主題燈區同時點燈，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。記者劉明岩／攝影
迎接春節，彰化市從今天傍晚起，6個主題燈區同時點燈，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。記者劉明岩／攝影
迎接春節，彰化市從今天傍晚起，6個主題燈區同時點燈，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。記者劉明岩／攝影
迎接春節，彰化市從今天傍晚起，6個主題燈區同時點燈，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。記者劉明岩／攝影
迎接春節，彰化市從今天傍晚起，6個主題燈區同時點燈，將市區點綴得繽紛璀燦，美不勝收，瀰漫著濃濃的年味。記者劉明岩／攝影

彰化 春節 燈飾

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