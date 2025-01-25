快訊

高雄冬日遊樂園開幕首日傳意外 男童玩「旋轉戰鬥機」後昏迷送醫

春節連假首日省道大致順暢 明5路段恐湧出遊車潮

獨／竹東黑幫「筍菇」遭鎖定 斜槓背景曝光！竟是知名吃播網紅

幼年曾進育幼院 台中青年家電業者同理心捐贈暖爐關懷弱勢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中市葉姓家電業者捐贈50多部暖爐給彰化縣大員林地區弱勢孤老。圖／縣議員曹嘉豪提供
台中市葉姓家電業者捐贈50多部暖爐給彰化縣大員林地區弱勢孤老。圖／縣議員曹嘉豪提供

台中市一名葉姓家電業者幼年曾被送進育幼院，深刻感受弱勢民眾生活艱辛，在他事業小有成就的今年，透過彰化縣議員曹嘉豪媒合大員林區孤老，捐贈50多部暖爐，希望把社會溫暖帶給弱勢長者。

據了解，36歲葉姓家電業者小時候父母離異，家境困難，被送到育幼院居住約6年，就讀國中時被媽媽接出來，仍過得不是很順遂，社政單位與社福團體曾介入協助。他大學畢業後創業，度過資金周轉等困難，近年逐漸站穩腳步並參與公益社團，結識彰化縣議員曹嘉豪並表達願意回饋社會。

「我希望這些暖爐不僅能帶來溫度，更能讓長輩們感受到社會的關懷與支持。」葉姓家電業者在捐贈儀式中說，自己的行動只是拋磚引玉，希望能帶動更多人參與公益，共同營造更有溫度的社會。

曹嘉豪今表示，葉姓業者幼年家境貧困，特別體會弱勢群體的艱辛與需要，因此在創業初期便立下心願，當事業有成之日將回饋社會，特別是幫助在角落中默默承受困難的人；這份善舉引起迴響，已有企業主表明願加入行動，協助改善關懷據點資源缺乏的現況。

公益 議員

延伸閱讀

別撲空！彰化縣政府公布4場館春節連假營運時間

嘉市捐贈開運年菜活動 溫暖420戶弱勢家庭與獨老

彰東擴大都計卡中捷綠線延伸案？縣府：施政勿因人而異

彰化員林藤山步道健走迎新年 預告新春揮毫贈春聯

相關新聞

台中路霸退散！輪胎灌水泥擺陣占道路 年前強制清除

台中市第五分局、環保局在過年前後執行15日「清道專案」，針對北屯區內民眾將雜物占放路面的路霸行為開罰，還有人將輪胎堆疊灌...

台中豐原推三大燈區迎新春 打造燈廊燈景營造過年氛圍

中市豐原三大燈區迎新春！ 台中市水利局利用豐原河岸空間，分別在陽明市政大樓、軟埤仔溪周邊和葫蘆墩圳三大區域，分別設計了各...

別撲空！彰化縣政府公布4場館春節連假營運時間

春節連假，彰化縣政府公布八卦山大佛風景區遊客中心、1895八卦山抗日保台史蹟館、彰化縣旅遊服務中心及彰化縣自然生態教育中...

幼年曾進育幼院 台中青年家電業者同理心捐贈暖爐關懷弱勢

台中市一名葉姓家電業者幼年曾被送進育幼院，深刻感受弱勢民眾生活艱辛，在他事業小有成就的今年，透過彰化縣議員曹嘉豪媒合大員...

彰化員林故市長游振雄今走完最後一程 兒泣後悔這件事全場動容

彰化縣員林市第三屆市長游振雄今年元月病逝，縣長王惠美等各界人士組成治喪委員會今舉辦告別追思公奠，藍、綠、白民代及數十個團...

台中萬和宮今送春聯 鄉親排隊索取感受年味

台中萬和宮今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，邀請書法名家揮毫，贈送給鄉親，吸引鄉親排隊等候，挑選出自己喜愛的春聯，感受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。