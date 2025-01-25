幼年曾進育幼院 台中青年家電業者同理心捐贈暖爐關懷弱勢

台中市一名葉姓家電業者幼年曾被送進育幼院，深刻感受弱勢民眾生活艱辛，在他事業小有成就的今年，透過彰化縣議員曹嘉豪媒合大員林區孤老，捐贈50多部暖爐，希望把社會溫暖帶給弱勢長者。

據了解，36歲葉姓家電業者小時候父母離異，家境困難，被送到育幼院居住約6年，就讀國中時被媽媽接出來，仍過得不是很順遂，社政單位與社福團體曾介入協助。他大學畢業後創業，度過資金周轉等困難，近年逐漸站穩腳步並參與公益社團，結識彰化縣議員曹嘉豪並表達願意回饋社會。

「我希望這些暖爐不僅能帶來溫度，更能讓長輩們感受到社會的關懷與支持。」葉姓家電業者在捐贈儀式中說，自己的行動只是拋磚引玉，希望能帶動更多人參與公益，共同營造更有溫度的社會。

曹嘉豪今表示，葉姓業者幼年家境貧困，特別體會弱勢群體的艱辛與需要，因此在創業初期便立下心願，當事業有成之日將回饋社會，特別是幫助在角落中默默承受困難的人；這份善舉引起迴響，已有企業主表明願加入行動，協助改善關懷據點資源缺乏的現況。