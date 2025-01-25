2025南投燈會限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣只送不賣

照片取自南投縣政府

新春「住」南投，領「投」獨家好禮！南投縣府為慶祝南投燈會十周年，特別在燈會期間(1/25-2/16)，推出高人氣「貓貓蟲咖波」南投燈會聯名紀念幣，只要遊客在南投住宿、消費，就有機會憑發票或收據，免費兌換單幣或雙幣禮盒，這項加碼行銷只送不賣而且每日限量供應，期望帶動南投全縣的新春旅遊熱潮。

南投縣府觀光處指出，今年南投燈會與Q萌的藍色萌寵「貓貓蟲咖波」合作，規劃兩款與貓貓蟲咖波聯名的紀念幣供遊客兌換，不僅有單幣禮盒，更有雙幣精裝組，搭配住宿與消費共提供兩種收藏方式，遊客千萬別錯過。「住加買」換雙幣，只要於燈會期間(1/25-2/16)，住宿在南投的合法旅宿，並且於南投境內購物消費，住加買總計滿額6千元，即可憑合法發票或收據兌換「紀念幣雙幣精裝組」，首次開放！限量獨家只送不賣；「集加買」換單幣，只要參加南投燈會的數位集章活動，集滿8點除了可獲得貓貓蟲咖波聯名紀念品。若加碼附上114年1-2月於南投境內消費滿1000元之合法發票或收據，可額外獲得「紀念幣單幣禮盒」款式隨機。兌換地點除了燈會園區內，南投市公所更特別加碼放送，在南投市南投戲院加設一處供遊客兌換。

觀光處表示，若單純住宿的遊客，也可憑不限金額的合法住宿憑證，領取蛇年「歡樂蛇」小提燈，所有禮品皆是每日限量供應，換完為止。

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